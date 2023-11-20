目睹車子燒毀！女子隔天見「保溫杯仍完好」　總裁要送上一台新車

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國外女子丹妮爾（Danielle）日前在TikTok上傳一部影片，表示自己的KIA轎車，因為事故而起火燃燒，後續消防人員趕往現場來處理，雖沒有人員傷亡，但丹妮爾的車子內裝、外觀早已完全毀了，與報廢車無異。
@danimarieletteringThirsty after you catch on fire? @Stanley 1913 is like no problem i gotchu #fyp #carfire #accident #stanleycup
♬ original sound - Danielle
意外發生隔天後，丹妮爾也重返意外現場，打算進行後續處理，結果當她鑽進自己轎車時，才看到自己放在車內杯架的橘色保溫杯，雖然上面沾了不少的煙漬，吸管也被大火烤到彎曲了，但整體仍然完好如初，她拿起來動手一搖，還聽到裡面冰塊還沒有完全融化。
丹妮爾當下也苦中作樂表示：「大家都很擔心Stanley保溫杯會不會漏水，而它昨天被火烤過，但現在裡面還有冰塊」，這段影片短短幾天內，也在TikTok上突破8千多萬次觀看。
而消息也迅速傳到Stanley公司的耳裡，該公司總裁賴利（Terence Reilly）也立刻發出影片，表示相當同情丹妮爾的遭遇，而為了感謝她的影片所造成的另類宣傳效果，公司決定要送上一輛新車給她。得知消息的丹妮爾也開心在今（20）日發出新影片，表示已經收到了Stanley公司寄來的全新保溫杯，新車也將在之後到手後拍片開箱。