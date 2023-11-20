花蓮飛行傘事故釀1死！轄內5業者均非法經營 縣府將研擬自治條例
嘉義一名蕭姓女子（27歲），前（18）日上午與男友到花蓮豐濱鄉玩飛行傘，沒想到過程中蕭女身上的安全扣環疑似脫落，導致其從高空墜落至台11線37公里處的產業道路上，雖警消趕抵後，立刻協助送往醫院，但最終仍宣告不治，對此，花蓮縣府指出，經調查後轄內共有5家無動力飛行運動業者，均未向地方政府申請核發營業許刻，目前已要求停業配合調查，後續將研擬自治條例，盼於一年內完成。
記者陳苾暐/綜合報導
據了解，蕭女前天上午與葉姓教練共乘同張飛行傘，但蕭女身上的安全扣環卻不明原因脫落，造成她從約10公尺高空摔至產業道路上，救護人員到場時已無呼吸心跳，送往醫院仍回天乏術。
今（20）日花蓮縣教育處表示，飛行傘活動根據去年中央頒布的「無動力飛行運動及其經營管理辦法」管理，縣府除積極輔導業者申請許可，也草擬自治條例，希望對業者有更強力督導及規範；今年8月體育署亦偕同縣政府針對轄內5家業者查核輔導，雖確認5家業者都沒有申請許可、屬於非法營業，但管理辦法卻無相關罰則，造成地方執法困難。
昨天花蓮地檢署檢察官下午到殯儀館相驗遺體，確認死者是參加飛行傘自高處墜落，導致全身多處骨折，判定為意外身亡，經複訊後，葉姓教練因涉過失致死罪嫌重大，諭令新台幣5萬元交保，至於王姓業者則暫時請回，詳細事發過程還有待進一步釐清。