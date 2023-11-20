陳冠希現蹤台灣「招牌邪笑」電翻全場！奧斯卡男配關繼威放閃老婆
「GQ Men of the Year 2023 年度風格大賞」今（20）日登場，主辦單位邀請將近30組巨星出席，奧斯卡金獎男星關繼威緊牽老婆Echo走上紅毯，亞洲潮流天王陳冠希時隔多年再訪台，男神43歲顏值依然處在高峰，「招牌邪笑」帥氣亮相成為鎂光燈焦點。
記者黃雅琪／台北報導
陳冠希曾演出《無間道》、《頭文字D》等電影，當年更與金城武、吳彥祖、古天樂並列「台港四大美男」，後因「不雅照事件」退出香港娛樂圈；2010年決定復出，但仍專注於潮流品牌經營，以及回歸家庭與妻子秦舒培專心照料女兒。多次被批評外型走下坡的陳冠希，今日現身時尚活動穿著學院風造型亮相，整個人容光煥發再展男神巔峰：「台灣的朋友好久不見！」
憑藉《媽的多重宇宙》榮獲第95屆奧斯卡金像獎「最佳男配角」的關繼威，難得來台灣不忘帶上愛妻Echo：「再次回來台灣很開心，第一次來是13歲！」夫妻倆穿著黑色酷裝一起走紅毯，雙手緊牽彼此展現甜蜜婚姻。活動上星光熠熠，台灣影星阮經天、王淨、鳳小岳、坤達、薛仕凌、范少勳等人也到場，時尚女魔頭安娜溫圖與南韓歌手DPR IAN也齊聚紅毯。
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