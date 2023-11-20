日圓、人民幣點火助威！新台幣再升1.98角 累計6天已飆升近7角
美國通膨降溫，加上目前公布的多項經濟數據表現，加深市場對美國聯準會（Fed）升息循環終結的預期，甚至明（2024）年下半年開始降息的預期，美元指數大跌失守104，亞洲主要貨幣兌美元聯手反攻，日圓大升來到148兌1美元價位，人民幣亦升破7.2價位，加上外資熱錢續湧，並買超台股，推升新台幣兌美元今（20）日進一步升破31.7元，終場收31.658元，單日勁揚1.98角，升值打0.63%。不過，與其他主要貨幣兌美元「升」勢相比，新台幣僅排第四，日圓、人民幣、歐元「升」勢更猛。
記者顏真真／台北報導
由於市場預期美國升息循環將終結， 美元指數跌破104，下探103.59，亞洲主要貨幣也趁勢反攻，日圓兌美元升破150後，進一步再衝破149，來148.39附近，離岸人民幣亦升破7.2兌1美元，來到7.1713附近，而韓元同樣也升值來到1291.6兌1美元。
至於新台幣兌美元在上周狂升4.96角後，今日在亞幣助威，加上外資熱錢持續湧入並回補台股，上周外資買超台股逾千億，今日再買超快百億元，也推升新台幣進一步衝破31.7元，一度來到31.628元，強升2.28角，終場升幅稍有收斂，收在31.658元，仍升值了1.98角，累計6個交易日已升值6.94角，升幅達2.14%。
不過，根據央行提供的資料顯示，若以台北外匯市場下午4時收盤的匯率來看，美元指數今日單日貶值0.82%，其他主要貨幣兌美元都呈現升值，其中日圓升幅最猛，單日升值了1.04%，再來是人民幣升值了0.95%，歐元也升了0.72%，新台幣則排第四升0.63%，星幣升0.49%，韓元升幅也有0.41%，越南盾升0.29%。