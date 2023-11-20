韓國光州競技疊杯亞錦賽　台灣獲58金29銀32銅、刷新3項世界紀錄

優良市集暨樂活名攤頒獎 知名夜市雙雙獲五星獎奪冠

▲花蓮東大門國際觀光夜市，以及台南鄭仔寮花園夜市，雙雙榮獲5星優良市集殊榮，由經濟部長王美花親自頒獎表揚。（圖／記者金武鳳攝，2023.11.20)
▲花蓮東大門國際觀光夜市，以及台南鄭仔寮花園夜市，雙雙榮獲5星優良市集殊榮，由經濟部長王美花親自頒獎表揚。（圖／記者金武鳳攝，2023.11.20)

記者金武鳯/綜合報導

經濟部今(20)日在中興新村舉辦「榮市聚金～2023臺灣五星集」優良市集暨樂活名攤頒獎典禮，榮獲星級肯定的攤鋪遍佈全台，還有遠在離島馬祖的攤鋪。其中，花蓮東大門國際觀光夜市，以及台南鄭仔寮花園夜市，皆是全台知名夜市，雙雙榮獲5星優良市集殊榮，實至名歸，由經濟部長王美花親自頒獎表揚。

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王美花部長表示，透過優良市集評核產生良性競爭，帶動地方政府重視傳統市場及夜市，期待明年六都的市集都能展現不同魅力。經濟部也會加強六都以外縣市的傳統市場及夜市資源挹注，讓全臺市集都有屬於自己的特色，吸引廣大消費族群進入傳統市集消費，讓傳統市集可以永續發展。

▲經濟部部長王美花致詞強調，傳統市場與夜市持續改造精進的重要性，呼籲縣市政府共同努力，共享成果，（圖／記者金武鳳攝，2023.11.20)
▲經濟部部長王美花致詞強調，傳統市場與夜市持續改造精進的重要性，呼籲縣市政府共同努力，共享成果，（圖／記者金武鳳攝，2023.11.20)
本年度星級評核活動，共有46處市集、444攤鋪報名角逐，經過評核委員嚴謹審查，有2處獲五星市集，21攤脫穎而出獲五星名攤，還有24處市集、191攤分別獲得一~四星等殊榮。王美花部長表示，這是每一位自治會幹部用心經營的成果，也是每一個攤商改變創新的榮耀現。

經濟部持續輔導傳統市場與夜市提升量能，舉辦參訪觀摩活動、教育訓練課程，讓攤鋪商自我提升，學習維運之管理，並自109年起至今，對全國182處公有零售市場及夜市進行安全、衛生、整潔明亮等基礎公共設施改善，同時於110年起逐年共輔導52家攤鋪進行優化，從視覺意象、整體造型、營運規劃，進行整體優化改造，經由華麗變身後單一攤鋪，漸次提升整個市場整體的質感、美感。

▲經濟部部長王美花與傳統市場攤商合影留念，展現了共同追求繁榮的決心，（圖／記者金武鳳攝，2023.11.20)
▲經濟部部長王美花與傳統市場攤商合影留念，展現了共同追求繁榮的決心，（圖／記者金武鳳攝，2023.11.20)
王部長也表示，除了硬體設施優化之外，經濟部也舉辦市集行銷活動，如2023臺灣市博會，從北到南已一路於台北車站、台中車站開跑，接下來高雄駁二特區場次將於本(11)月25、26共2日舉辦，持續邀請全台最具特色攤商參與，分享市場與夜市的優質產品、美味料理，希望也能吸引年輕族群走進夜市與市場，拓展傳統市場客群。

完整的「112年優良市集暨樂活名攤評核通過名單」，請上經濟部工商輔導中心最新消息，網址：https://www.cto.moea.gov.tw/web/news/detail.php?id=1547






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