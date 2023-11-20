▲ Lucid Gravity大敗特斯拉Model X　車輛價格也非常接近

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Lucid品牌的第一輛車Air受到大家好評，現在第二輛車Gravity終於發表，這是一輛三排座的純電休旅車款，其對手就是Tesla Model X，不過這輛車的空間表現更好，並且提供多達708公里的續航里程，對比Model X的506公里好上非常多，雖然動力部分尚未揭露，不過原廠表示這輛車從靜止加速到96km/h的時間為3.5秒，並且擁有680公斤的乘載能力，加上2,722公斤的拖曳能力，將會讓車輛的方便性以及機能性非常優異。
電池部分也沒有透露容量，不過前面提到擁有708公里的續航表現，有很大一部分原因是因為車輛的風阻係數值為0.24Cd，特別的是Gravity採用900V架構打造，15分鐘就可以擁有322公里的續航里程表現，內部如果在座椅全倒平的狀態下擁有3.17立方公尺的置物空間，而對手Model X只有2.31立方公尺，另外值得一提的就是Gravity的第三排將會擁有良好的腿部空間，駕駛部分還有最新一代的資訊娛樂系統，34吋的曲面OLED螢幕非常亮眼，而其懸吊甚至還有零重力模式，將可以自動適應地形提供最優異的舒適、平穩表現。
最後售價部分也是以Model X為主要對手，目前特斯拉Model X起始價格為79,990美金，折合台幣約252.8萬元，Lucid表示Gravity這輛車的目標起始價格將低於8萬美金，不難看出他們針對Model X而來的決心，最終這輛車能否獲得眾人的喜愛，就看上市之後的客戶評價了。