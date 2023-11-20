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Lucid Gravity大敗特斯拉Model X　車輛價格也非常接近

▲ Lucid Gravity大敗特斯拉Model X　車輛價格也非常接近
▲ Lucid Gravity大敗特斯拉Model X　車輛價格也非常接近

Carture 車勢文化

美國新興電動車廠Lucid推出的車款總是讓人驚艷，現在他們也推出的品牌旗下的第二款車，Gravity這輛休旅車款就是為了擊敗對手Tesla特斯拉Model X，而且他還有更大的空間、更好的續航里程表現，當然不少人也認為Lucid擁有更好的質感，最重要的是其售價與Model X相當，低於8萬美金(約台幣253萬元)的價格將吸引眾多消費者的注意。

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Lucid發表第二款車Gravity，這是一輛三排座的休旅車款，對手就是瞄準Model X而來。
Lucid發表第二款車Gravity，這是一輛三排座的休旅車款，對手就是瞄準Model X而來。
Lucid品牌的第一輛車Air受到大家好評，現在第二輛車Gravity終於發表，這是一輛三排座的純電休旅車款，其對手就是Tesla Model X，不過這輛車的空間表現更好，並且提供多達708公里的續航里程，對比Model X的506公里好上非常多，雖然動力部分尚未揭露，不過原廠表示這輛車從靜止加速到96km/h的時間為3.5秒，並且擁有680公斤的乘載能力，加上2,722公斤的拖曳能力，將會讓車輛的方便性以及機能性非常優異。

電池部分也沒有透露容量，不過前面提到擁有708公里的續航表現，有很大一部分原因是因為車輛的風阻係數值為0.24Cd，特別的是Gravity採用900V架構打造，15分鐘就可以擁有322公里的續航里程表現，內部如果在座椅全倒平的狀態下擁有3.17立方公尺的置物空間，而對手Model X只有2.31立方公尺，另外值得一提的就是Gravity的第三排將會擁有良好的腿部空間，駕駛部分還有最新一代的資訊娛樂系統，34吋的曲面OLED螢幕非常亮眼，而其懸吊甚至還有零重力模式，將可以自動適應地形提供最優異的舒適、平穩表現。

最後售價部分也是以Model X為主要對手，目前特斯拉Model X起始價格為79,990美金，折合台幣約252.8萬元，Lucid表示Gravity這輛車的目標起始價格將低於8萬美金，不難看出他們針對Model X而來的決心，最終這輛車能否獲得眾人的喜愛，就看上市之後的客戶評價了。

外型部分擁有與Lucid Air一樣的設計元素，圓潤的外表更讓風阻係數值來到0.24Cd。
外型部分擁有與Lucid Air一樣的設計元素，圓潤的外表更讓風阻係數值來到0.24Cd。
車尾並沒有太過跑格化的設計，雖然車頂往後延伸的尾翼頗大片，不過在擋風玻璃線條部分較為垂直，相信是為了創造更好的內部空間。
車尾並沒有太過跑格化的設計，雖然車頂往後延伸的尾翼頗大片，不過在擋風玻璃線條部分較為垂直，相信是為了創造更好的內部空間。
車頭掀開不只是個行李箱空間，甚至直接變成了一個座位區，讓休閒氣息更為濃厚。
車頭掀開不只是個行李箱空間，甚至直接變成了一個座位區，讓休閒氣息更為濃厚。
不少人認為Lucid在質感以及細節的呈現手法更好，因此比起特斯拉更值得擁有。
不少人認為Lucid在質感以及細節的呈現手法更好，因此比起特斯拉更值得擁有。
尾廂空間表現優異，擁有680公斤的乘載能力也是一大看點。
尾廂空間表現優異，擁有680公斤的乘載能力也是一大看點。
這輛車也擁有2,722公斤的拖曳能力，要拖著一輛露營車相當容易。
這輛車也擁有2,722公斤的拖曳能力，要拖著一輛露營車相當容易。
內部空間的質感營造也是Lucid的強項，透過更多高級材料的鋪陳打造優異空間。
內部空間的質感營造也是Lucid的強項，透過更多高級材料的鋪陳打造優異空間。
駕駛前方的34吋OLED曲面螢幕非常驚人，而且在中央還有一個超大的車載娛樂系統螢幕。
駕駛前方的34吋OLED曲面螢幕非常驚人，而且在中央還有一個超大的車載娛樂系統螢幕。
第二排的空間表現優異，並且有著桌板配置更加方便。
第二排的空間表現優異，並且有著桌板配置更加方便。
內部鋪陳部分擁有更好的值感，尤其是用料是他們主打的重點。
內部鋪陳部分擁有更好的值感，尤其是用料是他們主打的重點。
內裝的鋪陳也有不同的選擇，更有搭配木紋飾板的配置。
內裝的鋪陳也有不同的選擇，更有搭配木紋飾板的配置。
矩形的方向盤配置展現前衛風格，左右兩側的控制介面面積相當大。
矩形的方向盤配置展現前衛風格，左右兩側的控制介面面積相當大。
中央扶手前方也加上了滑蓋，讓視覺感受更加清爽。
中央扶手前方也加上了滑蓋，讓視覺感受更加清爽。
後座也有螢幕可以使用，雖然尺寸不大，但帶來的科技感受西當優異。
後座也有螢幕可以使用，雖然尺寸不大，但帶來的科技感受西當優異。

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