世界盃資格賽／中華男足主場近4戰沒輸過 21日對馬來西亞要搶勝
2026世界盃暨2027亞洲盃資格賽第二輪，「藍翼軍團」中華男足將於明(22日)晚上7點在主場台北田徑場出戰小組第三檔次的馬來西亞，中華男足「魔法教頭」懷特（Gary White）回鍋執教至今，主場4戰維持不敗，期待在主場擊敗大馬拿下3積分。
記者路皓惟/綜合報導
中華隊在11月16日客場征戰小組第一檔次的阿曼，最終以0:3不敵地主吞敗，而馬來西亞同日在主場迎戰吉爾吉斯下剋上以4:3獲勝取得開門紅。中華男足與大馬前次交手已是2018年的國際友誼賽，當時也是總教頭Gary White執教中華隊的告別戰，最終在吳俊青、朱恩樂上下半場各進一球下，在主場以2:0拿下勝利。
今日賽前記者會上，中華隊Gary White協同隊長陳柏良出席，雖然客場之旅未能拿下勝利，但他仍為這群英勇奮戰的選手們驕傲，接下來回到主場，他說道：「希望能看到滿滿的觀眾為中華隊加油，帶給對手壓力，和藍翼軍團一起奮戰，也希望選手讓孩子們看到中華隊拚戰身影。」
回到中華隊，隊長陳柏良在角色與心態上有所轉變，現在的變得更成熟，中華隊也擁有眾多年輕有潛力的選手，他也提到與Gary合作這麼久，彼此都很熟悉對方的想法，「教練需要我在哪裡，我就會在哪裡，期望帶給中華隊穩定的力量。」
陳柏良也開玩笑說：「如果中華隊需要我去當守門員，我也會義不容辭上場，眼下最重要的就是明天的比賽，在近萬球迷朋友面前拿下比賽。」