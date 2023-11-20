iPASS MONEY用戶突破600萬！一卡通祭總價逾600萬抽獎
歡慶iPASS MONEY 突破600萬戶，一卡通公司正式推出全新iPASS MONEY APP，整合iPASS MONEY及儲值卡服務於同一APP；此外，為回饋廣大用戶，即日起至12月31日，舉辦為期六週的「歡慶突破600萬戶，總值600萬好禮獎不停」抽獎活動，無論是生活繳費、交通搭乘或是消費付款，筆筆都有抽獎機會，活動總獎項價值超過新台幣600萬元。
記者黃文德／高雄報導
一卡通公司指出，台灣電子支付服務迅速發展，目前總用戶數已超過2500萬戶，一卡通公司iPASS MONEY用戶更是衝破600萬大關。歡慶iPASS MONEY 突破600萬戶，一卡通公司正式推出全新的獨立APP，使用介面更直覺外，同時也將儲值卡的服務與電支服務整併在同一APP，除了讓用戶可以在同一APP查閱相關交易紀錄，也能輕鬆一鍵匯入用戶所有的記名卡進行儲值卡管理，此外連結電支帳戶、記名及掛失服務等功能也都一併整併在同一APP，達成更好的跨電支、儲值卡使用體驗。
一卡通公司即日起至今年底推出抽獎活動，只要下載iPASS MONEY APP並登入iPASS MONEY帳戶，無論是使用iPASS MONEY帳戶、一卡通記名卡/聯名卡進行繳費、消費或乘車，就有機會抽中 iPhone 15，每週將抽出10名幸運兒，總計抽出100台 iPhone 15。此外，還有Apple Watch、名牌掃地機器人、iPASS MONEY儲值金8,888元、LINE GO乘車券、LINE TV VIP方案等眾多獎項，總價逾新台幣600萬元，筆筆付款交易均能獲得一次抽獎機會，付款次數越多中獎機會越高。
一卡通公司董事長廖泰翔表示：「一卡通邁入3.0積極成為支付的基礎建設，持續建構拓展支付生態圈的整合，協助政府及合作夥伴數位轉型及服務優化，同時利用豐富的全域數據打造平台，推動互惠金融服務，成為FinTech產業創新的領導品牌。」
一卡通公司總經理鄭鎧尹表示：「全新的APP推出，整合一卡通多元支付功能，希望為用戶帶來更優質的支付體驗，同時規劃APP專區串聯商家為用戶提供多樣化的導流服務。此外，也開放新創加速器及團隊合作，透過一卡通的「iPASS Connect+」計畫，共同實現創新的金融服務。」