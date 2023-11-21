99元燒肉丼飯被挖出！宮本武丼「買一送一」 雞湯、冰淇淋吃到飽
發跡於彰化的「宮本武丼」，以日式燒肉丼飯走入全台街巷，挺過疫情迎接三週年，歡慶南投埔里門市11月全新開幕，同時推出「減壓抗漲菜單」，6大人氣丼飯只要99元，還有牛丼「買一送一」優惠，更佛心的是，店內供應免費雞湯、飲料與冰淇淋吃到飽，難怪一款丼飯就能單月賣出破萬碗。
記者蕭涵云/綜合報導
「宮本武丼」以兩款招牌燒肉丼，澎湃在飯上堆出 130g 美味肉山而打響名號，以 1.5mm 燒牛薄片疊成大份量的「宮本野牛丼」，搭配獨門沾醬、吃得到直火風味；「作州野豬丼」散發肥嫩豬五花油香，搭配獨特燒肉醬，十分下飯。而且內用都可享用以蔬果熬煮的免費雞湯、飲料與冰淇淋自助吧，堪稱通膨時代小確幸。
年末最新推出超豪華「極上大勢牛排丼」，大份量 8.8 盎司（250 公克）的沙朗牛排，高溫乾煎後靜置回溫，再加上奶油以小火輕烤，撒上一點玫瑰鹽或搭配蒜片、生洋蔥絲，更能享受暢快吃肉的爽感。
「宮本武丼」目前全台於新北、苗栗、台中、彰化、南投、雲林、台南等地共有 14 間門市，分別為旗艦與食堂兩種店型。即日起至12月31日還推出「減壓抗漲菜單」回饋饕客，6大人氣丼飯只要99元優惠價格。提醒大家，餐點定價視不同縣市略有調整，售價將以門市實際售價為主。
活動期間加入宮本武丼會員，加碼贈送「減壓券」乙本，內含 99 元減壓餐券、招牌牛丼「買一送一」與多款雙人套餐等優惠券，最高可省超過6000元，數量有限、送完為止。
而燒丼株式會社則推出高CP值的「1+1冬日雙饗餐」，開吃迷你野郎丼(豬/牛)、再搭配熱呼呼豆皮鰹魚昆布烏龍麵，冬天溫暖又有飽足感。現在還提供Tabasco辣椒醬，紅、綠兩款香辣酸爽更夠味。