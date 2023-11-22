金馬60／中國設禁令5年！大馬、港片放光彩　《五月雪》成大贏家

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2019年，大陸官方下令暫停中國電影和相關人員來台灣，並且特別將金雞獎典禮日期選在和金馬獎同一天，頗有互別苗頭的意味，香港影業協會則向會員發信，形容台灣金馬獎日趨政治化，呼籲會員若要參加「務須三思」，嚇阻意味明顯，不過，仍有零星幾部原本就是中國禁播影片的紀錄片悄悄報名，在台灣電影的土壤上開花結果。
金馬獎沒有因為大陸的禁令，淪為自得其樂的派對，而是以包容的心態迎接更豐富的電影文化，第56屆金馬獎有緬甸華裔導演趙德胤的《灼人祕密》，有新加坡導演陳哲藝的《熱帶雨》，第57屆金馬獎則有馬來西亞籍導演張吉安的《南巫》，今年張吉安執導的《五月雪》入圍9項大獎，成為最大贏家，精心策劃的頒獎典禮沒有中國電影的參與，仍有東南亞多元文化成為亮點，吸引影迷目光。
片商心態也在轉變中，去年第59屆台灣金馬獎有多部香港電影入圍，《智齒》入圍14項為最大贏家，最終香港奪得9項大獎，黃秋生憑《白日青春》首度獲得金馬影帝，張艾嘉憑《燈火闌珊》三度封后，音樂人黃衍仁以《窄路微塵》獲得最佳原創電影音樂，動作片《智齒》取得「最佳攝影」等4個獎項，即使《智齒》僅有導演李安之子李淳1人代表出席，也不影響其獲得金馬殊榮。
金馬獎政治風波至今5年，香港電影人士積極參與，本屆《年少日記》及《白日之下》各獲得5項提名，金馬影后也有2名香港演員入圍競逐，入圍者是否出席盛會仍是焦點。而外界最心疼的是奧斯卡最佳導演李安，他2018年擔任金馬執委會主席，以一己之力搭起兩岸電影的橋樑，力邀鞏俐擔任評審團主席，未料爆發政治衝突，頒獎時鞏俐索性不上台，獨留他一人演獨腳戲，李安事後只能說「身為主人，我盡力了」；今年他出任金馬獎評審團主席，邀集亞洲眾多影人齊聚一堂，媒體皆希望典禮風光圓滿，就像李安所言「藝術歸藝術，我不希望有任何政治來干擾金馬獎，希望大家尊重這一點，請大家也給電影人尊重」。
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