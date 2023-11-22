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金馬60／中國設禁令5年！大馬、港片放光彩　《五月雪》成大贏家

▲金馬獎雖因中國禁令缺乏陸片的參與，卻讓大馬、香港影人放光彩，馬來西亞電影《五月雪》風光入圍9項。（圖／海鵬）
▲金馬獎雖因中國禁令缺乏陸片的參與，卻讓大馬、香港影人放光彩，馬來西亞電影《五月雪》風光入圍9項。（圖／海鵬）

記者江芷稜／綜合報導

眾星雲集的第60屆金馬獎頒獎典禮，將於11月25日在國父紀念館登場，來自各地等700多位影人出席盛宴共襄盛舉，不過自2018年典禮上最佳紀錄片得主傅榆的一番感言，引發台獨風波後，中國明令禁止電影界參與金馬獎，至今已經5年，萬花齊放的金馬獎依舊展現海納百川的精神，融入更多東南亞不同文化的參與，今年仍有多部馬來西亞、香港電影報名，張吉安執導馬來西亞電影《五月雪》入圍9項，堪稱最大贏家，香港的《年少日記》及《白日之下》分別獲得5項提名，為獲得最多提名的香港電影，香港演員余香凝、鍾雪瑩也風光入圍最佳女主角。

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▲文化部長鄭麗君（右）在臉書發文表態：「這裡是台灣，不是中國台灣！」左為紀錄片《我們的青春，在台灣》導演傅榆。（圖／翻攝自鄭麗君臉書）
▲紀錄片《我們的青春，在台灣》導演傅榆（右）在金馬獎的發言引發政治風波。（圖／翻攝自鄭麗君臉書）
2018年第55屆金馬獎頒獎典禮，傅榆以紀錄片《我們的青春，在台灣》獲獎，致詞時提到「我很希望有一天我們的國家可以被當成一個真正獨立的個體來看待」，引發台獨疑慮，中國男星涂們頒獎時緊急表態「我們兩岸一家親」，很開心來到「中國台灣」，兩派人士在舞台上互不相讓，引發一系列政治風波，所有中國人士事後都未參與慶功宴，避免敏感的政治話題。

▲涂們（左）2018年和惠英紅在金馬頒獎，脫口說出「中國台灣」。（圖／翻攝台視YouTube）
▲涂們（左）2018年和惠英紅在金馬頒獎，脫口說出「中國台灣」。（圖／翻攝台視YouTube）
2019年，大陸官方下令暫停中國電影和相關人員來台灣，並且特別將金雞獎典禮日期選在和金馬獎同一天，頗有互別苗頭的意味，香港影業協會則向會員發信，形容台灣金馬獎日趨政治化，呼籲會員若要參加「務須三思」，嚇阻意味明顯，不過，仍有零星幾部原本就是中國禁播影片的紀錄片悄悄報名，在台灣電影的土壤上開花結果。

▲香港電影《智齒》以黑白雜亂的畫面結構為看點，成為金馬入圍最大贏家。（圖／翻攝自《智齒》官方臉書）
▲香港電影《智齒》去年入圍金馬獎14項，成為大贏家。（圖／翻攝自《智齒》官方臉書）
金馬獎沒有因為大陸的禁令，淪為自得其樂的派對，而是以包容的心態迎接更豐富的電影文化，第56屆金馬獎有緬甸華裔導演趙德胤的《灼人祕密》，有新加坡導演陳哲藝的《熱帶雨》，第57屆金馬獎則有馬來西亞籍導演張吉安的《南巫》，今年張吉安執導的《五月雪》入圍9項大獎，成為最大贏家，精心策劃的頒獎典禮沒有中國電影的參與，仍有東南亞多元文化成為亮點，吸引影迷目光。 

▲《南巫》5段超渡亡魂戲，遭到消音及刪除。（圖／海鵬）
▲中國影片退出金馬獎後，許多東南亞作品報名受到注目，包括馬來西亞導演張吉安的《南巫》。（圖／海鵬）
片商心態也在轉變中，去年第59屆台灣金馬獎有多部香港電影入圍，《智齒》入圍14項為最大贏家，最終香港奪得9項大獎，黃秋生憑《白日青春》首度獲得金馬影帝，張艾嘉憑《燈火闌珊》三度封后，音樂人黃衍仁以《窄路微塵》獲得最佳原創電影音樂，動作片《智齒》取得「最佳攝影」等4個獎項，即使《智齒》僅有導演李安之子李淳1人代表出席，也不影響其獲得金馬殊榮。

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▲黃秋生去年以香港電影《白日青春》獲得最佳男主角。（圖／資料照）
金馬獎政治風波至今5年，香港電影人士積極參與，本屆《年少日記》及《白日之下》各獲得5項提名，金馬影后也有2名香港演員入圍競逐，入圍者是否出席盛會仍是焦點。而外界最心疼的是奧斯卡最佳導演李安，他2018年擔任金馬執委會主席，以一己之力搭起兩岸電影的橋樑，力邀鞏俐擔任評審團主席，未料爆發政治衝突，頒獎時鞏俐索性不上台，獨留他一人演獨腳戲，李安事後只能說「身為主人，我盡力了」；今年他出任金馬獎評審團主席，邀集亞洲眾多影人齊聚一堂，媒體皆希望典禮風光圓滿，就像李安所言「藝術歸藝術，我不希望有任何政治來干擾金馬獎，希望大家尊重這一點，請大家也給電影人尊重」。

▲李安出任「金馬60」評審團主席，分享「進入影片靈魂」審片祕招。（圖／金馬執委會）
▲李安出任「金馬60」評審團主席。（圖／金馬執委會）
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