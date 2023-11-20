獨／丫頭手搖收攤被禁言！全心搞電商不獨扛責任 曝患畸胎瘤隱憂
詹子晴（丫頭）上月突宣布退出經營多年的手搖飲副業，便沒為此事回應，和她總是大方分享的人人好性格來講，是有點反常。日前，她和網紅CEO森田共同創立的「快電商」舉辦記者會，原定以為她會現身講清楚，結果雖然是出席，但沒有特別一起聯訪，直到會後她才接受《NOWnews今日新聞》訪問，「基本上就是結束，我也不是那家公司的人」，強調不再談收攤手搖飲的各種細節，當然能感受到她退出後的不捨，不過她現在全心搞電商，有了前車之鑑，不再獨扛所有工作責任，會放手讓員工處理，自己也能多休息。
記者蔡依庭／台北報導
35歲丫頭年紀輕輕經營副業有聲有色，面對突然宣布退出手搖飲副業，她選擇不再多說，可以分享的是，主要原因是她已不是負責人，加上與對方有簽訂保密條款，為了不要害到無關緊要的任何人，扯進沒必要的是非，嚴重到甚至會是官司的問題，她才選擇不再回應，當然坦言相當捨不得，但打起精神日子還是得過，她喊話將全心投入「快電商」，明年還會有戲劇作品推出。
總是樂於分享的她，連閨房趣事也不害羞地說出來。她去年檢查發現卵巢有5.8公分的畸胎瘤，隨後開刀切除，她說：「有可能會復發，而且機率滿高，不是拿掉就沒事，也有可能長在另外一邊。」這算是她天生的基因問題，要追溯到胚胎時期，當然她也認為，「我在想可能跟壓力有關，因為我在想不可能一年內會長這麼大，一直都有在健康檢查，隔一年有不舒服狀態，就長了一顆腫瘤。」她也沒問是否影響生育，因為她對小孩很還好，玩別人的就夠了，所以現在依舊是非常認真在避孕。
她現在全心做唯一副業「快電商」，但有了多年創業經驗，「我現在有調整工作和生活作息，剛開始創業沒啥經驗，很多事情都要綁在自己身上，現在不只有我一個人，有很多老闆、員工，有試著把工作交給員工處理，不要讓自己那麼累，現在給自己健康80分。」
至於是否有望再開啟另外新的副業，她坦言，另一邊的副業好好處理完，現在就專心在電商，「主要是因為快電商的規模有很遠大的想法，希望有其他的進展，所以會很專心在電商。」
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