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足球／「眼裡有球，就有態度！」前國腳翁偉賓率PWFC奪學童盃季軍

▲2023學童盃高雄PWFC奪季軍捧盃慶祝。（PWFC提供）
▲2023學童盃高雄PWFC奪季軍捧盃慶祝。（PWFC提供）

記者路皓惟/綜合報導

2023阿猴全國學童盃足球錦標賽公開組六年級別季軍賽，高雄PWFC經過一場激戰後，以4：3氣走台北PLAY ONE，PWFC總教練翁偉賓在賽後對於球員表現給予肯定，「贏球的渴望、永不放棄的精神以及專注比賽的態度，是孩子們能拿下勝利的關鍵因素。」

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由來自高雄的PWFC對上台北PLAY ONE，一開賽，PWFC儘管攻勢猛烈，台北PLAY ONE退守在半場，但是台北PLAY ONE分別在開賽第八分鐘與第十分鐘接連踢進兩顆，上半場結束，台北PLAY ONE以0:2暫時領先，中場休息10分鐘，總教練翁偉賓立刻對球員們信心喊話，「不可以依照現在0:2就判定比賽結果，我們有持球率可是都沒有積極射門，進攻企圖心不夠。」

翁偉賓要求球員們在轉移時，邊中場有機會就要嘗試做進攻，另外前鋒積極尋找補門機會，果然調整之後，第27分鐘，陳閔軒禁區外勁射第一球，PWFC破蛋，第30分鐘羅士柚開角球，花振盛把握射門，2:2追平比分，下半場採取壓迫防守，更具侵略性搶球，比賽進入第34分鐘，劉牧樵傳中，花振盛把握射門3:2領先，第37分鐘的中場發動華麗組織配合，陳閔軒在右邊路把握射門，比分再度拉開到4:2，即使最後台北PLAY ONE追上一顆，但是終場就以4:3，PWFC氣走台北PLAY ONE，勇奪季軍獎盃。

季軍賽一開賽就被對手先馳得點，「心態要轉變，時間是我們的，我們只要冷靜下來，把握時間去壓迫，就會成功，不要浪費機會，因為浪費機會就是給對手機會，他們很好的是有把握住機會。」高雄PWFC總教練翁偉賓坦言一路晉級對手都相當強勁，尤其八強賽時，對上2022年學童盃冠軍LS，那一場賽事兩隊會師，原先PWFC落後，下半場陳柏翰發動角球快發，傳給羅士柚傳中，顏鼎紘在門前把握，追平比數1:1，帶入PK大戰，對方第三球被守門員陳禹希擋下，最後PK大戰就以5:3，PWFC順利晉級，最終拿下季軍。

「能看到球員們給我正向回饋，為了團隊榮譽展現拚勁，特別開心，我告訴他們將榮譽帶回高雄，獻給俱樂部和一路陪伴支持的家人們。」翁偉賓稱讚球員們融入比賽，不被外界干擾，不懼怕搶球，眼裡就有球，就有態度。

▲高雄PWFC勇奪2023學童盃季軍，前男足國腳翁偉賓（左一）讚球員態度。（PWFC提供）
▲高雄PWFC勇奪2023學童盃季軍，前男足國腳翁偉賓（左一）讚球員態度。（PWFC提供）

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