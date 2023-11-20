足球／「眼裡有球，就有態度！」前國腳翁偉賓率PWFC奪學童盃季軍

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翁偉賓要求球員們在轉移時，邊中場有機會就要嘗試做進攻，另外前鋒積極尋找補門機會，果然調整之後，第27分鐘，陳閔軒禁區外勁射第一球，PWFC破蛋，第30分鐘羅士柚開角球，花振盛把握射門，2:2追平比分，下半場採取壓迫防守，更具侵略性搶球，比賽進入第34分鐘，劉牧樵傳中，花振盛把握射門3:2領先，第37分鐘的中場發動華麗組織配合，陳閔軒在右邊路把握射門，比分再度拉開到4:2，即使最後台北PLAY ONE追上一顆，但是終場就以4:3，PWFC氣走台北PLAY ONE，勇奪季軍獎盃。
季軍賽一開賽就被對手先馳得點，「心態要轉變，時間是我們的，我們只要冷靜下來，把握時間去壓迫，就會成功，不要浪費機會，因為浪費機會就是給對手機會，他們很好的是有把握住機會。」高雄PWFC總教練翁偉賓坦言一路晉級對手都相當強勁，尤其八強賽時，對上2022年學童盃冠軍LS，那一場賽事兩隊會師，原先PWFC落後，下半場陳柏翰發動角球快發，傳給羅士柚傳中，顏鼎紘在門前把握，追平比數1:1，帶入PK大戰，對方第三球被守門員陳禹希擋下，最後PK大戰就以5:3，PWFC順利晉級，最終拿下季軍。
「能看到球員們給我正向回饋，為了團隊榮譽展現拚勁，特別開心，我告訴他們將榮譽帶回高雄，獻給俱樂部和一路陪伴支持的家人們。」翁偉賓稱讚球員們融入比賽，不被外界干擾，不懼怕搶球，眼裡就有球，就有態度。