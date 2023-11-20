吳慷仁「樹葬爸爸」吐父子關係不健康！病榻前和解：傷痛一直出現
港片《但願人長久》導演祝紫嫣率演員吳慷仁、謝咏欣，今（20）日出席金馬影展記者會，提及收到劇本時剛好是樹葬父親當天，透露父子倆關係一直不健康：「有時候你以為自己長大了，但其實小時候的傷會一直出現。」所幸兩人最後在病榻前已經和解。
記者黃雅琪／台北報導
片中吳慷仁與謝咏欣有扭打的畫面，吳慷仁不慎打傷對方坦言：「我們那天拍完那場戲同車回去，我很內疚完全不敢跟她講話，過了好幾天才和解。」他透露謝咏欣在戲裡的傷口，是真的被他不小心劃傷的，謝咏欣更因為連續拍了4次挨打戲，最後還無力站起來。
年僅21歲的謝咏欣憑藉《但願人長久》入圍金馬獎「最佳新演員」，她透露第一次與吳慷仁見面是用Facetime：「當時就覺得好帥唷！但拍戲的時候變了一個人。」第一次來台灣，謝咏欣與大部分少女一樣也想追星許光漢，演爸爸的吳慷仁笑說：「這次金馬午宴爸爸就帶著妳去找光漢。」
《但願人長久》大量探討親情間的故事，吳慷仁當初收到劇本時，父親正好剛過世第七天：「也太巧了吧！早上才把爸爸埋進樹（樹葬）裡」，他坦言與父親從小關係離異，去年父親還臥病在床時，父子倆已經和解了：「所以有把小小的回憶放進電影，像是洗澡、吐痰、沖馬桶的聲音，就是爸爸回家的聲音，所以會有一點投射。」
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