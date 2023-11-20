林柏宏「公開徵婆」條件全曝光！尋找心中空靈女神小松菜奈
第45屆優良電影劇本頒獎典禮今（20）日登場，受邀擔任評審的林柏宏，除了憑《關於我和鬼變成家人的那件事》入圍金馬影帝，更出任監製、主演新作品《狗的眼睛裡世界是什麼顏色》，被問到女主角看中的人選是誰？他透露希望是一名20歲左右的女性，像是日本空靈女神「小松菜奈」。
記者黃雅琪／台北報導
林柏宏暢聊正在籌備中的作品《狗的眼睛裡世界是什麼顏色》，提到片中生病父親的原型角色，他透露其實是傅天余導演的爸爸的故事，自己擔任男主角也提供許多男性視角觀點：「男人學習愛的歷程在與動物的相處上更能理解愛，我自己是滿有感的，因為我跟我爸都很愛狗，但我們對待狗的態度和語氣，都是我們人生中沒有這樣對待過彼此的樣子。」
此次受邀擔任優良電影劇本的評審，林柏宏耗盡精力大量閱讀，與其他導演平分280部劇本觀看，從沒想過擔任評審會需要付出大量時間評選，他笑說自己連飛到巴黎的時候，沿途搭機、住飯店的時候都在看劇本：「我有點閱讀障礙，所以有些東西要往回翻重看。」
林柏宏憑《關於我和鬼變成家人的那件事》入圍金馬影帝，除了《富都青年》之外其他競爭對手的作品都已經看過，笑說拿不拿獎並不緊張，最擔心的反而是即將與坎城影帝役所廣司的大師對談，林柏宏表示：「他私底下是個不吝嗇又很幽默的人，我們有一起去吃飯！」更提到自己私下討教很多演戲的技巧。
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