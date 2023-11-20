緬北電詐園區遭剿！大批詐騙犯押解返回中國 網：「依警還鄉」了
緬北電詐集團猖獗，緬北民族民主同盟軍（Myanmar National Democratic Alliance Army）本月宣布「清剿電詐」後，中國公安也對「明氏家族」等4名重要頭目進行公開通緝，大批涉及電詐的中國人被遣返，中國多地火車站出現成群嫌犯被押解的壯觀畫面，荷槍實彈的武警在旁戒護，讓中國網友笑稱真的是「依警還鄉」了。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《鳳凰週刊》報導，緬北同盟軍宣布清剿後，緬北電詐園區遭到重創，紛紛打開大門表示要將電詐人員遣送回中國。在微博、微信等等中國社群網路上，有許多民眾分享在火車站目擊武警押解電詐人員返鄉的畫面，只見一排排人龍身穿黃背心、頭戴黑頭套，旁邊是荷槍實彈的武警嚴加看管，場面相當壯觀。
警方表示，這些嫌犯有些是電詐園區迫於壓力自願釋放，有些是經過攻堅行動後帶回，押解回國後會再通過審查的流程，確認犯罪程度，一般視情況會先拘留30天，若是情節重大，則可能還會再追加。
緬北電詐惡名昭彰，之所以如此猖獗少不了背後有政府撐腰。中國公安通緝的「明氏家族」，頭目明學昌過去曾擔任果敢縣長，與民族民主同盟軍也有淵源，他所控制的武裝力量成為電詐園區的庇護者。但隨著民族民主同盟軍誓言清剿，加上中國政府也高調剿匪，電詐園區過去的保護傘被撤掉，讓電詐園區終於「一鍋端」。
清剿電詐園區也牽涉到緬北近期的內戰局勢，緬甸軍政府過去與中國維持良好關係，就有外媒分析，緬北同盟軍以及其他軍事組織這次之所以能發動大規模攻勢，奪取清水河鎮等重要據點，嚴重打擊緬甸軍政府，就是因為中國對緬甸軍政府應對電詐無力感到失望，默許緬北叛軍在緬北展開行動，再藉由與緬北同盟軍合作來清剿電詐。