Selina兒子出生肺積水「胸口凹洞」急插管！自責痛哭：我只顧自己
女星Selina今年9月順利產下兒子「小腰果」，也時常在社群平台上分享當媽媽的喜悅，把大家徹底閃瞎。不過Selina近日在個人Podcast頻道上坦承，小腰果剛出生時，有肺部積水的狀況，而且胸口有凹陷，必須插管治療，待在保溫箱2到3天，讓Selina相當自責，「只想顧自己優雅生產，卻忘記小孩的健康才是最重要的。」
記者詹鎰睿／綜合報導
Selina日前在Podcast《迎任而解》中分享產下小腰果的過程，她透露，雖然順利完成優雅生產的人生夢想，但一回想那天其實非常難過，原來生完後，她發現小腰果胸口大約靠近肋骨的地方有凹陷，當時還以為怎麼這麼像「鋼鐵人」，沒注意到小腰果呼吸時已經有些吃力。
直到進行新生兒例行檢查時，院方才告知Selina，小腰果有肺積水的症狀，必須照X光、抽血、驗白血球等等，這讓Selina相當不捨，一度難過到崩潰大哭，她說，原以為最難的是把兒子生出來，沒想到兒子出生後只能獨自面對一切，而作為母親的她卻無能為力。
Selina形容，當時一看到小腰果身上布滿針孔，還得插管治療，種種畫面讓她心痛不已，「那一秒鐘我就很自責，媽媽只想顧自己優雅生產，卻忘記小孩健康才是最重要的。」在好友們的安慰下，Selina的心情才逐漸好轉，Ella也向她分享勁寶剛出生時，也有肺積水、住過保溫箱的經驗，幸好小腰果後來也平安無事。
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