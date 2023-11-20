桃園市多元族群後援會成立 柯文哲提「台灣人」新定義
台灣民眾黨主席暨總統參選人柯文哲今（20）日出席桃園區多元族群後援會，和中國、越南 泰國、馬來西亞、柬埔寨、緬甸、菲律賓、印尼、黎巴嫩、埃及、巴基斯坦等各國新住民闡述讓台灣成為共融社會的願景。有印尼新住民送上薑黃飯，說明薑黃飯的金黃色澤跟層層堆疊的樣貌，代表金玉滿堂、節節高升，祝福柯文哲主席更上層樓、高票當選。
記者李春台／桃園報導
柯文哲致詞時表示，非常開心能參加充滿多元文化氣息的一場晚會，謝謝在場所有台灣人的支持，並強調自己對台灣人有新的定義，只要住在台灣、認同台灣、喜歡台灣，就是台灣人。因為必須抱持這種想法，才能讓台灣成為共融社會。其實台灣長久以來就是移民社會，多元性大，現在更有7%的新生兒母親是新住民，新住民跟新台灣之子，當然是台灣重要的成員。
柯文哲也說，台灣民眾黨的不分區立委名單，包含東南亞籍新住民，也有中國大陸配偶。他並舉例，過去自己在台北市長任內也盛大舉辦開齋節，有人問他為這群新住民做事又沒有選票，為何要辦？柯文哲回他，讓他們高興一點，我們辛苦上班的時候，他們會對我們父母好一點。
柯文哲說，這就是民眾黨對多元開放、共融社會的態度。他並表示，台灣族群越來越多元，政府應該透過協辦宗教慶典、民俗儀式，來保存各種族群的文化及語言。最後柯文哲強調，講這麼多政策，不做也沒有用，自己的態度是做就對了。