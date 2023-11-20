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全球最富有1%人口碳排量＝最窮66%人口！超級富豪正加劇氣候危機

▲根據非營利組織「國際樂施會（Oxfam International）」最新公布的研究報告，全球最富有的1％人口所造成的碳排放量，與最貧窮的66％人口造成的碳排放量相當。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
▲根據非營利組織「國際樂施會（Oxfam International）」最新公布的研究報告，全球最富有的1％人口所造成的碳排放量，與最貧窮的66％人口造成的碳排放量相當。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）

記者倪浩軒/綜合報導

根據非營利組織「國際樂施會（Oxfam International）」最新公布的研究報告，全球最富有的1％人口所造成的碳排放量，與最貧窮的66％人口造成的碳排放量相當。國際樂施會直言，這些超級富豪正在掠奪和污染地球，對於正在努力應對氣候危機的人類社群來說，絕對是一個巨大警訊。

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根據《衛報》報導，國際樂施會的這份研究報告是與斯德哥爾摩環境研究所和其他專家合作而成，檢視了截至2019年為止，不同收入群體製造的碳排放量之間的差異比較。報告結果指出，全球最富有的1％人口、約7700萬人，造成的碳排放量與全球最貧窮的66％人口、約51.1億人相當。

國際樂施會表示，最富裕的1％人往往過著最不受氣候危機影響的生活，居住地方有空調，出入都有交通工具，但他們創造的碳排量卻會對全球其他人造成巨大的痛苦，尤其是那些貧困人口，往往也是最容易受到氣候危機威脅的人，他們製造的碳排放量很少，卻必須承擔洪水、乾旱、熱浪、野火等氣候災害襲擊，這導致氣候危機與貧富不均交互影響，形成一種惡性循環。

國際樂施會的高級顧問利古里（Chiara Liguori）表示，「超級富豪們正在掠奪和污染地球，甚至達到了毀滅的地步，而那些最無力承擔的人卻付出了最高的代價」。

報告還指出，這些超級富豪透過對於媒體和社群網路的控制力，僱用廣告和公關公司進行遊說，以及與政客間的親密往來，掌握著巨大且仍在不斷增長的權力，阻礙了政府推動氣候政策。

為了解決這種不平等現象，國際樂施會呼籲對超級富豪徵收高額財富稅，用以支持全球經濟系統朝再生能源轉型過渡。國際樂施會的臨時董事貝哈爾（Amitabh Behar）表示，對那些超級富豪徵稅能夠改變「我們解決不平等和氣候危機的機會」。

研究報告的共同作者勞森（Max Lawson）指出，除非政府的政策能夠讓「碳排量最多的人被要求做出最大的犧牲」，否則任何氣候政策都很難取得進展以及獲得民眾支持。

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