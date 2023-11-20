全球最富有1%人口碳排量＝最窮66%人口！超級富豪正加劇氣候危機

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國際樂施會表示，最富裕的1％人往往過著最不受氣候危機影響的生活，居住地方有空調，出入都有交通工具，但他們創造的碳排量卻會對全球其他人造成巨大的痛苦，尤其是那些貧困人口，往往也是最容易受到氣候危機威脅的人，他們製造的碳排放量很少，卻必須承擔洪水、乾旱、熱浪、野火等氣候災害襲擊，這導致氣候危機與貧富不均交互影響，形成一種惡性循環。
國際樂施會的高級顧問利古里（Chiara Liguori）表示，「超級富豪們正在掠奪和污染地球，甚至達到了毀滅的地步，而那些最無力承擔的人卻付出了最高的代價」。
報告還指出，這些超級富豪透過對於媒體和社群網路的控制力，僱用廣告和公關公司進行遊說，以及與政客間的親密往來，掌握著巨大且仍在不斷增長的權力，阻礙了政府推動氣候政策。
為了解決這種不平等現象，國際樂施會呼籲對超級富豪徵收高額財富稅，用以支持全球經濟系統朝再生能源轉型過渡。國際樂施會的臨時董事貝哈爾（Amitabh Behar）表示，對那些超級富豪徵稅能夠改變「我們解決不平等和氣候危機的機會」。
研究報告的共同作者勞森（Max Lawson）指出，除非政府的政策能夠讓「碳排量最多的人被要求做出最大的犧牲」，否則任何氣候政策都很難取得進展以及獲得民眾支持。