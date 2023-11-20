郭婞淳參與TOYOTA一車一樹75萬棵植樹達成紀念活動
和泰汽車TOYOTA長期致力於實現碳中和，不只持續推出新能源車款，也透過植樹造林降低空氣中的二氧化碳、守護台灣環境。19日舉辦一車一樹75萬棵植樹達成紀念活動，邀請金牌奧運選手郭婞淳、陽光藝人王品澔擔任活動大使，廣邀車主及民眾共300人共襄盛舉，於桃園石門水庫周邊共同種下3,000株山黃梔樹苗，集結眾人的力量實踐環境永續，為減碳盡一份心力。
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面對全球暖化影響，和泰汽車不僅關心台灣的環境問題，也希望善盡企業責任，自2017年4月起攜手農業部林業及自然保育署(原行政院林務局)與慈心有機農業發展基金會，著手進行植樹減碳計畫，並成功將造林經驗擴展至台澎金馬沿岸，種植後更進行長達三年的護樹計畫，成功使苗木存活率提升至九成以上，不但改善生態環境，也在台灣17縣市建立起一道綠色長城。
自「TOYOTA一車一樹植樹計畫」啟動以來，每售出一台TOYOTA新車，和泰汽車即為車主在台灣種下一棵樹。計畫已持續超過六年，截至今年9月底已達成75萬棵種植，並仍在持續增加中，造林成效累計減少近2.5萬公噸二氧化碳排放，相當於64座大安森林公園的年吸碳量。和泰汽車不僅在造林減碳方面勇創新舉，更透過舉辦多元活動拋磚引玉，擴大對台灣環境保護的影響力。
凡購買TOYOTA汽車的車主，可於交車後10天登入一車一樹官網-車主專區(https://tree.toyota.com.tw/)查詢植樹資訊，包括種植時間、區域、樹種和樹苗照片等。不只如此，還可以為您的樹苗取名、許下心願，與認養的樹苗建立更深的連結，同時透過分享連結，讓更多朋友參與這場有意義的綠色行動。