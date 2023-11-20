▲2023世界性能風雲車Kia EV6 GT再獲美國《時代》雜誌與《Road & Track》肯定！

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Kia EV6 GT日前在《時代》雜誌評為2023年交通類最佳發明之一。此一獎項是《時代》雜誌蒐集全球關於人工智慧、綠能永續等不斷發展的領域，將其中原創性、效能及影響力等關鍵因素進行評估，Kia EV6 GT以其出色設計理念、先進的永續移動與超跑動力性能脫穎而出。
此外，Kia EV6 GT也被《Road & Track》評為2024年度最佳性能電動車！為能徹底驗證性能電動車的極限，此測試過程不在封閉賽道，而是在著重能耗、充電速度、以及道路上的性能表現。《Road & Track》關閉Angeles Crest高速公路的四英里路段，進行一系列嚴苛的道路測試，在6輛符合資格的電動車中，逐一評估其速度、轉彎、煞車、耐力、舒適度及各自車輛在道路性能之展現，同時也將充電時間和能源使用列入評比中，最終，Kia EV6 GT以出色的設計、強大性能、科技及底盤操控，擊敗BMW i4 M50與Ford Mustang Mach-E GT，獲選為100,000美元以下級距中最佳性能電動車。
純電布局，揭示Kia永續移動新未來
為回饋喜愛Kia的消費者，Kia總代理台灣森那美起亞為Kia EV6 GT推出限量入主專屬禮遇：前30名下訂Kia EV6 GT的車主，將可獲得大鵬灣賽道純電超跑訓練課程(市價NT$50,000)，此外，另可享V2L車外電器電源分享(市價 NT$30,000)、11kW家用充電設備(市價NT$39,900)、U-POWER一年免費無限快充(市價逾NT$40,000)、原廠配件金15,000元等專屬禮遇。有興趣的民眾可前往全台Kia展示中心，親身體驗Kia EV6 GT「風格‧定義性能」的魅力。