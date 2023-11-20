▲《電影版利曼之路》— 麥可法斯賓達的圓夢旅程

我是廣告 請繼續往下閱讀
麥可法賓斯達從童年時期就夢想成為賽車手。這位生於德國海德堡的 46 歲演員在 2018 年開始朝實踐夢想之路前進。曾經駕駛保時捷三度參加利曼大賽的美國演員派屈克丹普西（Patrick Dempsey），為麥可聯繫上保時捷。藉著保時捷的支持，曾獲奧斯卡提名的麥可法賓斯達在Porsche Racing Experience訓練課程中開始學習如何操控賽車，並參與 Porsche Sports Cup賽事，最終來到歐洲利曼系列賽。在這些訓練賽事期間，保時捷的教練一直坐在他身邊。從他的賽車之旅展開時，便透過攝影機來記錄所有過程，在《利曼之路》系列紀錄片中，無數的YouTube粉絲為他喝采，遭受無可避免的挫折時也給予他同情。
保時捷行銷總監 Oliver Hoffman 解釋道：「我們將麥可法賓斯達圓夢的整個旅程拍攝成系列影片，期盼能和世界分享他動人的賽車旅程。對我們來說，他的夢想相當令人欽佩，實現這個夢想並不容易。在支持麥可的同時，我們也陪伴他走過每一步，在每一集《利曼之路》中，都能感受到他的熱情與決心。」
以演出好萊塢賣座電影《X 戰警》與《惡棍特工》而聞名的麥可法斯賓達暫時放下他的電影生涯，興致勃勃地轉身投入賽車事業之中。《利曼之路》的專案經理 Sebastian Borowski 說道：「這是一段驚心動魄的旅程。有時很難一直有攝影機隨時拍攝，但無論是順利或是災難的一天，麥可都願意讓我們分享他最深處的心路歷程。這系列影片呈現出麥可法賓斯達實現童年終極夢想的過程中，最真實的幕後畫面。」
然而，麥可法斯賓達的逐夢之路一度經歷許多困難：歷經三年的準備，他終於在2022年駕駛著保時捷911 RSR賽車，代表 Proton Competition 車隊參加利曼24小時大賽。然而，比賽中他意外地被捲入幾起混亂的事故，這對於一位滿懷壯志的業餘賽車手來說，是一個殘酷的挫折。Sebastian Borowski 回憶道：「儘管經過長時間的搶修後，車隊最終成功通過終點線。但比賽結果不理想，還是讓整個團隊，尤其是麥可感到萬分沮喪。不過他很快就從比賽的挫折中重新站起來，並且意識到自己還想要再試一次。」除了比賽以外，相關的系列內容也持續進行，Oliver Hoffman 說道：「YouTube 系列節目《利曼之路》獲得熱烈回響，成功擄獲諸多車迷的心。艱苦的工作、克服重重挫折以及成功後的歡欣鼓舞，無不激勵人心。但對於我們來說，這個故事還沒完全展開。」
今年 6 月 12 日，也是利曼大賽的 100 周年，麥可法賓斯達再次站上利曼賽場的起跑線。他與奧地利籍車手Richard Lietz、愛沙尼亞籍車手 Martin Rump共同代表Proton Competition 車隊駕駛 911 號賽車，麥可法賓斯達在這場 24 小時大賽中的表現十分亮眼。Sebastian Borowski 說道：「無論是運動方面或是精神層次，麥可在這場比賽都展現出驚人的進步。」從數據上就能看出麥可法賓斯達的進步驚人，這位 46 歲的車手駕駛擁有 515 PS （378kW）的保時捷 911 RSR 賽車所締造的最快單圈成績，比前一年快了將近四秒，這是他首次在這條長達 13.626 公里的賽道上跑進 4 分鐘以內，已經是職業 GT 賽車手的水準。
Oliver Hoffmann 表示：「他充滿勇氣及擁有偉大的夢想，而且他不讓挫折阻止他繼續前進，這是這個專案如此偉大的原因。很幸運的是，我們從第一天就透過鏡頭記錄下每個充滿激情的時刻，全球的觀眾都能免費觀賞《電影版利曼之路》，我們希望透過這部影片激勵人們實現自己的夢想。」
這部 90 分鐘的紀錄片追隨麥可法賓斯達和保時捷從 2018 年至 2023 年的賽車旅程，也是 YouTube《利曼之路》系列影片的顛峰之作，該系列包含四季節目，共 33 集，累計觀看次數超過 1 億。現在可以在保時捷的 YouTube 頻道上觀看《電影版利曼之路》。
預告片：https://www.youtube.com/watch?v=DguetLj5H64
利曼之路第二季：https://www.youtube.com/playlist?list=PLKduzfEGbn-FJLzSrthYkpHD9a8vXt4A4
利曼之路第三季：https://www.youtube.com/playlist?list=PLKduzfEGbn-H25n-WbyXnYcevAzBXEgOr
利曼之路第四季：https://www.youtube.com/playlist?list=PLKduzfEGbn-E-zY7XfQ19i74VFMpn58dW