▲《電影版利曼之路》— 麥可法斯賓達的圓夢旅程

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麥可法賓斯達從童年時期就夢想成為賽車手。這位生於德國海德堡的 46 歲演員在 2018 年開始朝實踐夢想之路前進。曾經駕駛保時捷三度參加利曼大賽的美國演員派屈克丹普西（Patrick Dempsey），為麥可聯繫上保時捷。藉著保時捷的支持，曾獲奧斯卡提名的麥可法賓斯達在Porsche Racing Experience訓練課程中開始學習如何操控賽車，並參與 Porsche Sports Cup賽事，最終來到歐洲利曼系列賽。在這些訓練賽事期間，保時捷的教練一直坐在他身邊。從他的賽車之旅展開時，便透過攝影機來記錄所有過程，在《利曼之路》系列紀錄片中，無數的YouTube粉絲為他喝采，遭受無可避免的挫折時也給予他同情。





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保時捷行銷總監 Oliver Hoffman 解釋道：「我們將麥可法賓斯達圓夢的整個旅程拍攝成系列影片，期盼能和世界分享他動人的賽車旅程。對我們來說，他的夢想相當令人欽佩，實現這個夢想並不容易。在支持麥可的同時，我們也陪伴他走過每一步，在每一集《利曼之路》中，都能感受到他的熱情與決心。」





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預告片：https://www.youtube.com/watch?v=DguetLj5H64



