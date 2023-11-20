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《電影版利曼之路》— 麥可法斯賓達的圓夢旅程

▲《電影版利曼之路》— 麥可法斯賓達的圓夢旅程
▲《電影版利曼之路》— 麥可法斯賓達的圓夢旅程

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《電影版利曼之路》是一部90分鐘的紀錄片，鏡頭跟隨著好萊塢明星麥可法斯賓達（Michael Fassbender）的腳步，講述他從小就萌生成為賽車手的夢想，到站上世界著名的 24 小時利曼大賽殿堂。這位愛爾蘭籍的德裔演員在與保時捷參加這場百年耐力賽的旅途就像坐雲霄飛車一般，經歷過高潮，也走過情緒低谷。《電影版利曼之路》從11月17日起可在保時捷的 YouTube 頻道上免費收看。

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麥可法賓斯達從童年時期就夢想成為賽車手。這位生於德國海德堡的 46 歲演員在 2018 年開始朝實踐夢想之路前進。曾經駕駛保時捷三度參加利曼大賽的美國演員派屈克丹普西（Patrick Dempsey），為麥可聯繫上保時捷。藉著保時捷的支持，曾獲奧斯卡提名的麥可法賓斯達在Porsche Racing Experience訓練課程中開始學習如何操控賽車，並參與 Porsche Sports Cup賽事，最終來到歐洲利曼系列賽。在這些訓練賽事期間，保時捷的教練一直坐在他身邊。從他的賽車之旅展開時，便透過攝影機來記錄所有過程，在《利曼之路》系列紀錄片中，無數的YouTube粉絲為他喝采，遭受無可避免的挫折時也給予他同情。

保時捷行銷總監 Oliver Hoffman 解釋道：「我們將麥可法賓斯達圓夢的整個旅程拍攝成系列影片，期盼能和世界分享他動人的賽車旅程。對我們來說，他的夢想相當令人欽佩，實現這個夢想並不容易。在支持麥可的同時，我們也陪伴他走過每一步，在每一集《利曼之路》中，都能感受到他的熱情與決心。」

以演出好萊塢賣座電影《X 戰警》與《惡棍特工》而聞名的麥可法斯賓達暫時放下他的電影生涯，興致勃勃地轉身投入賽車事業之中。《利曼之路》的專案經理 Sebastian Borowski 說道：「這是一段驚心動魄的旅程。有時很難一直有攝影機隨時拍攝，但無論是順利或是災難的一天，麥可都願意讓我們分享他最深處的心路歷程。這系列影片呈現出麥可法賓斯達實現童年終極夢想的過程中，最真實的幕後畫面。」

然而，麥可法斯賓達的逐夢之路一度經歷許多困難：歷經三年的準備，他終於在2022年駕駛著保時捷911 RSR賽車，代表 Proton Competition 車隊參加利曼24小時大賽。然而，比賽中他意外地被捲入幾起混亂的事故，這對於一位滿懷壯志的業餘賽車手來說，是一個殘酷的挫折。Sebastian Borowski 回憶道：「儘管經過長時間的搶修後，車隊最終成功通過終點線。但比賽結果不理想，還是讓整個團隊，尤其是麥可感到萬分沮喪。不過他很快就從比賽的挫折中重新站起來，並且意識到自己還想要再試一次。」除了比賽以外，相關的系列內容也持續進行，Oliver Hoffman 說道：「YouTube 系列節目《利曼之路》獲得熱烈回響，成功擄獲諸多車迷的心。艱苦的工作、克服重重挫折以及成功後的歡欣鼓舞，無不激勵人心。但對於我們來說，這個故事還沒完全展開。」

今年 6 月 12 日，也是利曼大賽的 100 周年，麥可法賓斯達再次站上利曼賽場的起跑線。他與奧地利籍車手Richard Lietz、愛沙尼亞籍車手 Martin Rump共同代表Proton Competition 車隊駕駛 911 號賽車，麥可法賓斯達在這場 24 小時大賽中的表現十分亮眼。Sebastian Borowski 說道：「無論是運動方面或是精神層次，麥可在這場比賽都展現出驚人的進步。」從數據上就能看出麥可法賓斯達的進步驚人，這位 46 歲的車手駕駛擁有 515 PS （378kW）的保時捷 911 RSR 賽車所締造的最快單圈成績，比前一年快了將近四秒，這是他首次在這條長達 13.626 公里的賽道上跑進 4 分鐘以內，已經是職業 GT 賽車手的水準。

Oliver Hoffmann 表示：「他充滿勇氣及擁有偉大的夢想，而且他不讓挫折阻止他繼續前進，這是這個專案如此偉大的原因。很幸運的是，我們從第一天就透過鏡頭記錄下每個充滿激情的時刻，全球的觀眾都能免費觀賞《電影版利曼之路》，我們希望透過這部影片激勵人們實現自己的夢想。」

這部 90 分鐘的紀錄片追隨麥可法賓斯達和保時捷從 2018 年至 2023 年的賽車旅程，也是 YouTube《利曼之路》系列影片的顛峰之作，該系列包含四季節目，共 33 集，累計觀看次數超過 1 億。現在可以在保時捷的 YouTube 頻道上觀看《電影版利曼之路》。

預告片：https://www.youtube.com/watch?v=DguetLj5H64

利曼之路第一季：https://www.youtube.com/playlist?list=PLKduzfEGbn-GvYvsyTO-EO27c4FBi3UAs

利曼之路第二季：https://www.youtube.com/playlist?list=PLKduzfEGbn-FJLzSrthYkpHD9a8vXt4A4

利曼之路第三季：https://www.youtube.com/playlist?list=PLKduzfEGbn-H25n-WbyXnYcevAzBXEgOr

利曼之路第四季：https://www.youtube.com/playlist?list=PLKduzfEGbn-E-zY7XfQ19i74VFMpn58dW

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