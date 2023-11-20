春河劇團《我妻我母我丈母娘》11/25高雄至德堂登場
時隔7年，春河劇團《我妻我母我丈母娘》今年再度啟動全台巡演，11/25將於高雄文化中心至德堂演出，「千面女郎」郎祖筠與「冷面笑匠」趙自強再度合體，重現舞台夫妻。還有「京劇小天后」黃宇琳與「劇場好手」狄志杰， 兩位昔日卡司也將再次回歸舞台，不同世代的演員們，將一同在舞台上尬戲，探討「婆媳問題」是從哪誕生的？
記者陳美嘉／高雄報導
《我妻我母我丈母娘》以有趣的類穿越劇呈現，一開場是古代的楊員外跟他的三個老婆爭寵的故事，但因為一些原因導致一同到了陰府見了孟婆，喝了湯一起轉世到現代來。員外最疼愛的小老婆成了今世的妻子，而對員外有些虧欠的二老婆成了他的媽媽，最後大老婆則成了丈母娘。在因緣巧合下，居然又再度住到同個屋簷下 。這下楊義中(楊員外今世名)該如何解決百年前，也難以處理的棘手狀況呢 ?
《我妻我母我丈母娘》演員卡司陣容堅強，與7年前版本不同的地方，這次還邀請到「金馬獎最佳女配角」呂雪鳳帶來首次舞臺劇的演出，以及「百萬訂閱youtuber 這群人」的董仔( 董芷涵)，此次居然要在一場戲中一次扮演5個不同的角色。
在許多作品中，都會提到婆媳問題，關於婆婆與媳婦兩個女人間的爭寵吃醋、互相嫌棄，但很少會有作品探討問題的起源是什麼，而因此變有了這齣劇的雛形。導演與聯合編劇之一的郎祖筠曾表示：「家裡頭的婆媳問題，問題根源往往不是婆婆跟媳婦，而是夾在中間的那個男人！」因此，在事情變得難以收拾前，把兩方照顧得服服貼貼，才是一家之主該做的要事。這次除了傳統婆媳兩人外，更加入了女方的母親-丈母娘，一同加入這場家庭戰局，看看最後男主角楊義中要如何處理這些一波未平一波又起的問題。
春河劇團《我妻我母我丈母娘》11月開始全台巡演，11/25-26將前往高雄至德堂演出、12/9-10臺中中山堂、12/23-24在國父紀念館，即日起至11/30前，購買加演場，還會有8折的早鳥優惠。更多演出資訊歡迎追蹤春河劇團的臉書粉專。