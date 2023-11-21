名家論壇》方野／背刺、投機、黃國昌

我是廣告 請繼續往下閱讀
曾經，那樣的黃國昌令人昡目著迷，大家對他有高度期待，以至於即使他滿身傲氣、目中無人，無論是對自己的戰友或是他黨的盟友，時常口出惡言，支持者總會替他找理由、找台階，因為那時的他，是如此耀眼，彷彿燈塔般地存在。我們以為黃國昌的傲氣意味著他能為理想堅持到底，殊不知，那是他對自身權力迷戀執著所練就出的一身精湛演技。
10年前，我們的共同理想是期盼台灣邁向經濟自主、繁榮，不要落入中國經濟陷阱中，因此我們勇敢站出來反對服貿、反對過度傾中、反對馬英九政府。10年過去了，當年同樣也是乘太陽花之勢崛起的柯文哲，早把當年的堅持拋到腦後，甚至有意重啟服貿。柯文哲為了向中國老大哥殊誠，更偷換概念，強調自己當年「一直都是反黑箱，不是反服貿」。柯文哲更多次提到「兩岸一家親」，他也確實跟中國「很親」，先前更打算提名有中國統戰背景的中國籍配偶徐春鶯擔任民眾黨不分區立委，引起外界譁然，導致柯的支持度狂跌，最後才作罷。
柯文哲跟中國麻吉麻吉不是一兩天的事了，根本是「白裡透紅」，黃國昌是看不到，還是假裝沒看到？我們相信康乃爾法學博士黃國昌並不笨、也不瞎，既然如此，那國昌老師選在「藍白合」有譜後立刻宣布加入民眾黨，就是壞了！
黃國昌在加入民眾黨的聲明裡強調「認同柯文哲理念」，我們好奇，柯文哲說要重啟服貿黃國昌也要跟進嗎？柯文哲喊「兩岸一家親」黃國昌跟著喊嗎？柯文哲跟一群「民眾堂」有案底的更生人士站在一起時，黃國昌也要拉起他們的手嗎？柯文哲力挺中天恢復營運，過去多年靠著「反紅媒」撈取政治紅利的黃國昌，又要如何自處呢？
現任時代力量黨主席王婉諭形容黃國昌「放下自尊與魔鬼交易」，黃國昌的政治選擇正應驗了我們過去幾年對他的質疑，為了當不分區立委、為了「當仁不讓」地坐上法務部長的大位，黃國昌成了「風往哪吹就往哪倒」的投機政客。過去，國昌老師總是話講得很大聲、一臉正氣澟然，現在看來恐怕昨是今非。有一點沒變的就是，辛苦的事他不做，汐止落跑立委不敢選連任，過了4年為了輕鬆當官，帶著剩餘的政治光環「青蛙跳」到民眾黨，好像也不令人意外了！
政治就是要投機、打臉自己沒關係，「官癌末期」的黃國昌，真的超！噁！心！
●作者：方野／資深媒體人
●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場
●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至：opinion@nownews.com