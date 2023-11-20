阿特曼出走微軟！OpenAI員工怒了 5百多人連署要董事會辭職負責
OpenAI前執行長，有「ChatGPT之父」之稱的阿特曼（Sam Altman），上週被OpenAI突然解職，OpenAI共同創辦人及總裁布羅克曼（Greg Brockman）也隨即宣布辭職，本來有消息傳出稱OpenAI有意挽回，但阿特曼與布羅克曼今（20）日確定攜手加入微軟，將領導新的AI研究團隊。外媒報導稱這是「微軟帶走了OpenAI王冠上的明珠」，事態發展讓OpenAI的員工相當不滿，超過500人連署寫信抗議，要求董事會辭職，否則就要跟著阿特曼一起跳槽去微軟。
記者倪浩軒/綜合報導
根據美國科技媒體《Wired》報導，超過500多位OpenAI員工連署了一份公開信，要求董事會辭職負責，否則就要辭職跳槽去微軟。公開信中寫到，阿特曼被解職證明了董事會已經沒有能力繼續監督OpenAI，並危及了OpenAI完成公司的使命和工作。
許多員工也在個人X（前為推特）上轉貼「沒有了員工，OpenAI什麼也不是（OpenAI is nothing without its people）」的發文聲援阿特曼。或許是察覺到大家的不滿，OpenAI的董事蘇茨克維（Ilya Sutskever）發文表示，自己對於參與董事會解職阿特曼的決定感到後悔，並強調自己的本意並非傷害公司，還說願意付出一切努力來讓公司重新團結起來。
阿特曼轉貼了蘇茨克維的發文，並附上3個愛心符號，顯得相當嘲諷。《Wired》報導稱，微軟已經承諾替所有願意從OpenAI跳槽的員工提供工作崗位，不過這說法尚未被微軟證實。
根據《路透社》報導，在確定阿特曼復職無望，由席爾（Emmett Shear）接任OpenAI新任CEO後，許多員工立即從OpenAI的舊金山總部離開。有分析師認為，OpenAI的前領導團隊專注於發展技術打造願景，和希望獲得經濟回報的董事會有所衝突，且這種衝突已經存在很久，「就像一顆等待爆炸的炸彈終於引爆」。