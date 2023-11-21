HBL／誰能挑戰光復高中跨季24連勝、連霸王朝　預賽23日新竹開戰

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其中，錦和高中曾於110學年度在張立杰教練執掌下，HBL甲級戰場初試啼聲即殺進8強，今年捲土重來，以4戰全勝再次挑戰16強預賽。來自高雄的三民家商，去（111）年在外卡戰中敗給北市成功高中止步於資格賽，今年重整旗鼓，在外卡最終戰擊敗陣中有丹麥外籍生坐鎮的北科附工，順利晉級。青年高中過去也曾是8強常客，今年畢業校友涂亦含在鄧安誠教練邀請下，返校擔任助理教練，最終青年高中在外卡戰中以68:61擊敗治平高中，順利拿下預賽門票。
女生組的部分，則由資格賽晉級的4支隊伍－新竹高商、苗栗高商、永平高中及莊敬高職，加上前一學年8強隊伍，移師高雄進行預賽。上一季寫下史無前例4連霸的淡水商工，今年將持續創造歷史、挑戰5連霸。首度挑戰甲級聯賽的莊敬高職在張歆可教練帶領下，前兩場比賽雖然都遭逆轉吞敗，但第3場以1分險勝新竹高商開胡後漸入佳境，以2分之差擊敗高苑工商，最終外卡戰以67:63擊退大誠高中，連敗後豪取3連勝，倒吃甘蔗順利挺進預賽12強賽事。
本學年度HBL甲級賽事將持續由中華電信MOD與Hami Video，提供主、副場地全部賽事的網路轉播服務，讓所有關心賽況的加油團、球迷，都能隨時隨地掌握比賽最新資訊；有線電視則由全新合作夥伴民視臺灣台提供所有聯賽賽事轉播，將由專業製作團隊、主播，搭配第一線籃球教練，為學生聯賽呈現出最高規格的轉播服務，為球迷們送上最精彩的賽事及講評內容。