UBA戰力分析／宇宙政大拚四連霸　準職業球星游艾喆＋莫巴耶超猛

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本季升大四的游艾喆，如同上述，過去3年「獎」不完，UBA史上個人最大贏家，政治大學續由超級控衛如他當家，力拚四連霸，是「安啦」！抑或變數愈多、挑戰愈大？
三連霸後，暑假各大小盃賽，政大4冠1季，東京世界大學籃球系列封王、國內跨聯盟賽第一、登峰造極三連霸、六校主客場邀請賽壓軸攻頂，外帶長耀盃準決賽莫巴耶、游艾喆都免戰，小輸5外援擔綱的虎尾科大，今夏唯一敗排第三，但政大幾已臻「打遍天下無敵手」境界 ，轉化成尋求四連霸的能量，新球季不二終極目標。
上季預賽15連勝連3季第一，延至複賽連贏5場，合計20連勝，隨後93：100不敵健行，跨季36連勝喊卡，末役逢世新莫巴耶免戰，73：84再輸、2連敗結束複賽，5勝2敗排老三，連2季第一攻蛋雖中斷，但四強賽游艾喆16分15籃板11助攻，「小巨蛋大三元」第一人，70：52制世新，冠軍賽71：61克健行，連2天甜蜜復仇、快意三連霸，全季22勝2敗，較110學年度二連霸多1敗，略優109學年度21勝3敗首冠。
季後畢業林彥廷、林勵、涂亦含、黃子軒，外籍生歐力士、高布瑞離隊，新收菜鳥4枚，南山後衛徐得祈、能仁射手林子皓及中鋒鄒子羲，基商前鋒廖本謙，另添大一外援208的波波卡、206的莫斯塔發，搭配既有莫巴耶、杜拉米，新舊4人構建「全塞內加爾」軍團，串連游艾喆等上季7名本土骨幹，土洋15人幾都一時之選。
本季續戰的上季9人，初來乍到的莫巴耶打23場，場均19.6分11.5籃板2.5阻攻，15場「雙十」，杜拉米12場5.0分5.1籃板，先發、替補兩相宜，游艾喆24場全勤，10.1分6.2籃板6.8助3.1抄截，僅1.9失誤，本季最後1年的碩二「神經刀」射手李允傑，拚22場平均8.0分，三分球132中42，場均6投中1.9，升大四的王凱裕17場10.1分、三分球148中41。
升大二的「哥倆好」上季菜鳥也全勤，宋昕澔9.0分3.4籃板2.3助攻1.6 抄截，三分球65中18，吳志鍇7.7分3.7籃板，三分球45中12，控衛莊朝勝板凳出發20場，5.7分1.9助攻，三分球85中22，鍾理翔替補23場2.7分3.4籃板。
9人泰半即戰力，土洋6菜鳥如林子皓，也臥虎藏龍，政大若捨談四連霸，絕對騙人，特別是向來準備充分、善者不來，107學年度重組再戰一級，即晉八第六作收，108學年度前進第五，109、110連兩季冠軍賽贏世新、上季克健行，三連霸如假包換，且繼續延燒、烽火不熄。