UBA戰力分析／昔日王者健行科大捲土重來　主力高錦瑋畢業挑戰大

我是廣告 請繼續往下閱讀
全季20勝4敗、含預賽13勝2敗排第三，但健行繼106學年度意外輸國體後，隊史2度在冠軍賽失利，亞軍作收，轉折點是全季與政大對戰1勝2敗，預賽74：92輸、複賽100：73贏，兩役差距各達18、27分，來回45分，擺子效應出奇地大，冠軍賽健行、政大隊史首度遭遇，且回歸基本面，健行10分輸球，仍留遺憾。
尤其複賽蔡宸綱三分球11投中4飆32分，棒打老東家（110學年度大一效力政大）、高錦瑋三分球12投中5拿24分，兩人聯手成就100：73大勝，但結果論，無緣再加冕，就是誤會一場，只能成為回憶。
季後優質主控高錦瑋、前鋒丁冠皓畢業，新收大一菜鳥松山後衛邱翊安、治平前鋒楊皓祥，大五生陳冠廷回歸球員（上季管理），外籍生則添碩一208公分美籍哈特威克，本季報名15球員，含上季既有11人。
升大三的蔡宸綱上季打22場，場均14.2分5.5籃板，三分球136中39，複賽轟32分中斷政大跨季36勝是代表作，前泰山「麻吉」劉丞勳上23場，13.9分6.9籃板，三分球90投中41，不遑多讓。
徐宏瑋24場全勤，7.0分1.7助攻，三分85中23，黃信翔17場9.2分三分球98中36，張東庭打21場4,6分2.3助攻，陳禹劭上6場平均4.5分，本季升大二的史魯齊，上季22場8.8分3.5籃板，三分31中13，潘偉傑21場7.2分、三分球73中25，控衛孫琦森16場3.2助攻，含預賽贏中興單場12次。
兩外援南蘇丹恩洋、巴哈馬史密斯，上場都上23場，但數據平平，本季新來美籍的哈特威克，肯定再壓縮彼此揮灑空間，且攸關健行可以走多遠，待再探討追蹤，2枚本土菜鳥邱翊安、楊皓祥，則都系出名門，未來值得期待。