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UBA戰力分析／昔日王者健行科大捲土重來　主力高錦瑋畢業挑戰大

▲UBA大專籃球聯賽公開一級男子組強權健行科大捲土重來。（圖／大專體總提供）
▲UBA大專籃球聯賽公開一級男子組強權健行科大捲土重來。（圖／大專體總提供）

記者廖聿偉/綜合報導

112學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開男一級16支隊伍將踏上本屆征途，預賽第一階段11月21日至28日於輔仁大學舉行，本階段率先登場的8隊中，由直指四連霸的政治大學掛帥，上屆前三、八強都將提前遭遇，還有重返一級的臺灣科大男籃，《NOWNEWS》也帶給讀者完整的戰力分析。

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儘管健行科大在上季八強複賽被臺師大林信寬狂轟飆49分、以78：87輸球，吞下唯一敗，但6勝1敗仍排複賽第一，睽違4年再以頭號種子前進小巨蛋，四強賽又逢臺師，劉孟竹教練下達的「獵寬X計畫」奏效，林信寬22分10籃板雖仍「雙十」，但殺傷力銳減，健行87：63甜蜜復仇，錯過2年後第5度爭王，惜冠軍賽61：71不敵複賽手下敗將政大，無緣繼105、107、108學年度後隊史第4冠，拱手讓衛冕軍三連霸揚長而去。

全季20勝4敗、含預賽13勝2敗排第三，但健行繼106學年度意外輸國體後，隊史2度在冠軍賽失利，亞軍作收，轉折點是全季與政大對戰1勝2敗，預賽74：92輸、複賽100：73贏，兩役差距各達18、27分，來回45分，擺子效應出奇地大，冠軍賽健行、政大隊史首度遭遇，且回歸基本面，健行10分輸球，仍留遺憾。

尤其複賽蔡宸綱三分球11投中4飆32分，棒打老東家（110學年度大一效力政大）、高錦瑋三分球12投中5拿24分，兩人聯手成就100：73大勝，但結果論，無緣再加冕，就是誤會一場，只能成為回憶。

季後優質主控高錦瑋、前鋒丁冠皓畢業，新收大一菜鳥松山後衛邱翊安、治平前鋒楊皓祥，大五生陳冠廷回歸球員（上季管理），外籍生則添碩一208公分美籍哈特威克，本季報名15球員，含上季既有11人。

升大三的蔡宸綱上季打22場，場均14.2分5.5籃板，三分球136中39，複賽轟32分中斷政大跨季36勝是代表作，前泰山「麻吉」劉丞勳上23場，13.9分6.9籃板，三分球90投中41，不遑多讓。

徐宏瑋24場全勤，7.0分1.7助攻，三分85中23，黃信翔17場9.2分三分球98中36，張東庭打21場4,6分2.3助攻，陳禹劭上6場平均4.5分，本季升大二的史魯齊，上季22場8.8分3.5籃板，三分31中13，潘偉傑21場7.2分、三分球73中25，控衛孫琦森16場3.2助攻，含預賽贏中興單場12次。

兩外援南蘇丹恩洋、巴哈馬史密斯，上場都上23場，但數據平平，本季新來美籍的哈特威克，肯定再壓縮彼此揮灑空間，且攸關健行可以走多遠，待再探討追蹤，2枚本土菜鳥邱翊安、楊皓祥，則都系出名門，未來值得期待。

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