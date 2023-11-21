UBA戰力分析／「双生配」第2年當家　世新重返冠軍戰兵源充足

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110學年度光復高中首在高中聯賽男甲級封王的鎮隊「双生配」，頂著冠軍賽MVP，上季聯手降臨世新，平添隊史首冠的想像空間，傷缺預賽後3戰，全季打21場的陳將双、場均20.3分4.3籃板3.7助2.0抄截、三分球132投中8、每場6.3投中2.3球，極其全方位，一年前高中MVP、UBA新科新人王，實至名歸。
「麻吉」張俊生打23場18.5分3.6籃板2.8助2.0抄截，三分球188投中65，場均8.2投中2.8，一樣全能身手，招牌飛扣劇力萬鈞、賞心悅目，世「新」雙槍備受期待，上季第一砲也夠響亮，惜仍止於四強，難換第一冠。
季後畢業本土中鋒吳沛嘉、近4季3度阻攻王外援丹尼爾，另換4人，新補6人，含大一菜鳥松山曾睦軒、阿布拉，109學年度泰山高中首冠的新人王劉宥儇，南湖中鋒葉哲綸，外加東泰畢業的大二後衛廖偉釩，及來自英國的196公分碩一前鋒西睿，搭配上季既有12人，本季保持18球員滿額，也持續聯想空間。
「双生配」之外，本季大五續戰的簡賀宇，上季打23場9.2分5.1籃板3.3助攻1.7抄截，三分球81投中22，小有貢獻，一樣唸大五的外援沙巴斯丁打16場6.1分5.4籃板，10場板凳出發，替補算稱職，庫克24場全勤3.6分5.7籃板，也還ok。
升大三的控衛李宗漢打20場，6.0分2.6助攻2.4抄截，三分球67中19，替補24場全勤的王鼎鈞，場均4.5分、三分球44中17，李盛新18場4.1分，強恕高中出身的唐彥景，則全季掛傷號，本季待出發。
整體而言，「双生配」第二季擔綱，成熟度、默契、與隊友磨合愈佳，外加世新的總體競爭力、爆發力、韌性永不減，新季依然熱門之一，乃至值得期待。