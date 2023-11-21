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UBA戰力分析／杭州亞運3x3金牌江均　一肩扛起輔大領袖重任

▲輔仁大學江均將扛起領導球隊的重任。官方提供
▲輔仁大學江均將扛起領導球隊的重任。官方提供

記者廖聿偉/綜合報導

112學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開男一級16支隊伍將踏上本屆征途，預賽第一階段11月21日至28日於輔仁大學舉行，本階段率先登場的8隊中，由直指四連霸的政治大學掛帥，上屆前三、八強都將提前遭遇，還有重返一級的臺灣科大男籃，《NOWNEWS》也帶給讀者完整的戰力分析。

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本季升大四的新科杭州亞運3x3金牌江均，上場20場均8.0分6.0籃板2.4助攻，三分球61投中14，新季一樣需要他的火力及亞運好運道，而目前他也積極調整中，尤其從3X3轉往5X5戰場，需要更多的適應和磨和。

上季預賽12勝3敗強勢排第四，輔仁大學只輸政大、健行、世新三強，71：57力克臺師大，回歸失去一年的八強，惜八強複賽3勝4敗掉至第五，除又輸政大、健行、世新，再逢臺師，64：66在第四節硬被逆襲，無緣重返四強，但第五已是近3季最佳表現。

季後畢業「喬帥」中鋒喬楚瑜、優質後衛王翊帆、射手蔡紘揚、李沛澄，另異動劉光尚、傅發翔、葛允增及外援米哈洛，新收兩枚來自高中最大贏家南山的大一菜鳥葉羿宏、李譽宸，外加奈及利亞籍的大一兩名新外援，208的威爾森、206的山米爾，搭配既有的198公分象牙海岸凱德爾。

上季初來乍到，凱德爾共打20場，場均8.2分7.4籃板一般，兩新外籍生來後，會擦出啥火花，有待觀察，也攸關輔大本季可以走多遠，也即先保八，再談四強的聯想空間，「寶兒教練」楊哲宜肯定有所期盼，特別是一舉突破。

此外，一樣出身南山的大二前鋒陳冠綸，由臺師轉來，加上南湖畢業的林冠融、高苑畢業的陳柏丞、強恕畢業的黃致銘，也攜手一起來輔大逗陣，教練手上的籌碼愈多。

既有10人上季各有貢獻，莊博元打14場6.9分、三分球51中22，大五的莊瑋杰18場4.8分3.1籃板，升大三的彭冠綸12場5.2分，大二的南山學弟張傑程，上9場7.9分、三分球54中12，也升大二的潘建宏打16場6.4分、三分球69中25，各打6、7場的陳慶達6.2分4.2籃板，陳晉垣6.1分，鄭懷謙3.9分1.9助攻，同屬板凳席上的活棋。

輔大曾6度封王，但96學年度最後一冠後，雖又曾6度晉四強，含98學年度拿第二，之後卻難再問鼎，先拚八強，有機會再更上層樓，大抵是基本策略，哪一天可再破除魔咒，變數仍存在。

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