延攬OpenAI前執行長引議！微軟、輝達股價齊漲 道瓊收漲逾200點
「ChatGPT之父」阿特曼（Sam Altman）出走OpenAI並加入微軟（Microsoft），後者20日股價收漲，晶片巨頭輝達（NVIDIA）股價也在財報發布前一天創歷史新高。科技股強勁上漲，推動美股週一普遍收紅。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
根據《CNBC》報導，微軟在執行長納德拉（Satya Nadella）表示，前OpenAI執行長阿特曼將加入並領導一個新的AI研究團隊後，該公司股價上漲約2%，創下52週新高。至於輝達在週二公布獲利報告前，股價也上漲約2.3%，收504美元。
除了科技股表現良好，上週公布的美國通膨數據，也安撫了投資人對物價攀升的緊張，並提供了聯準會（Fed）可能停止升息的訊號，美國10年期公債殖利率也持續下跌。
20日收盤，美股道瓊指數上漲203.76點，或0.58%，收35151.04點；那斯達克指數上漲159.05點，或1.13%，收14284.53點；標普500指數上漲33.36點，或 0.74%，收4547.38點；費城半導體指數上漲57.15點，或1.52%，收3805.80點。
華爾街也密切關注聯準會下一步如何處理利率問題，將目光放在近日將公布的最新聯準會會議紀要。