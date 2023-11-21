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OpenAI人事地震反映「人工智慧發展分歧」　分析：矽谷迎動盪期

▲OpenAI前執行長阿特曼，與微軟執行長納德拉同框之資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲OpenAI前執行長阿特曼，與微軟執行長納德拉同框之資料照。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

OpenAI前執行長，有「ChatGPT之父」之稱的阿特曼（Sam Altman），上週突遭董事會解職，共同創辦人及總裁布羅克曼（Greg Brockman）也隨即宣布辭職，2人決定加入微軟、領導該公司的新AI研究團隊。有分析認為，OpenAI人事大地震，反映出2派陣營對AI安全發展的看法分歧。

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根據《路透社》報導，38歲的阿特曼被視為生成式AI的代表人物之一，不過隨著AI快速發展，越來越多人擔心事態可能會變得難以控制，同意開除阿特曼的OpenAI董事會成員蘇茨克維（Ilya Sutskever）就是其中之一。

消息指出，蘇茨克維等人質疑，阿特曼太快地將OpenAI的軟體送到用戶手中，可能會危及安全，畢竟目前還沒有明確的解決方案，來引導或控制超級人工智能，防止其失控。ConjectureAI首席執行長兼安全倡導者萊希（Connor Leahy）也擔憂的表示：「所以未來會是屬於機器的嗎？」

2名知情人士透露，多年來，OpenAI員工的想法一直存在分歧，有些人相信，應該專注於安全建立通用人工智慧（AGI），並建立起足夠的防護機制，其他人，特別是ChatGPT成功後，則更熱衷於按照矽谷新創公司的快速步伐，建構及推出產品。Twitch的聯合創辦人、據悉為OpenAI新任CEO的席爾（Emmett Shear）先前曾說過，贊成「放慢」人工智慧的發展步調。

OpenAI事件也標誌著矽谷迎來動盪，報導提到，微軟正急著延攬一些離開OpenAI的要角，如阿特曼、布羅克曼等，認為這樣總比關鍵人才落入谷歌和亞馬遜等競爭對手那，或是他們自己出去開新公司強。

同時，微軟豐富的運算儲備資源，對於AI的開發也至關重要。不過微軟身為OpenAI主要投資者之一，金額逾百億美元，因此也有輿論對微軟執行長納德拉（Satya Nadella）沒有選擇挽救這筆投資感到奇怪，微軟理應有能力阻止OpenAI的分裂局面。

納德拉還強調，微軟與OpenAI的合作夥伴關係沒有改變，未來將繼續與席爾等新的OpenAI領導團隊合作。

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