藍白合等不下去了？國民黨中常會議程草案曝 「22日將選出副手」
藍白總統合作瀕臨破局，因為雙方對民調結果的認知不同而慘變「藍白拖」，原訂雙方在這幾天還要進行協商，外界都在等結果，沒想到網紅「四叉貓」劉宇20日突然發出國民黨內部文件草案，提及中常會將在22日召開會議，討論副總統人選，引起廣大熱烈討論。
記者張嘉哲/綜合報導
在18日公布藍白合民調之後，沒有想到等來的是一個「民調誤差範圍認知不同」的結果，國民黨主席朱立倫19日表示「本週三以前都還可以跟民眾黨談合作」，但是柯文哲卻在KP誓師大會上拋出「我將以民眾黨總統候選人身分拼戰到底」；國民黨侯友宜總統參選人卻回應「走自己的路」，讓外界解讀藍白合已經高機率破局。
然而，網紅四叉貓也在20日晚間發文爆料，表示「國民黨終於要開會決定副總統人選了」照片內容顯示，國民黨中央常務委員會將於22日下午2時至3時召開第84次會議議程，討論「華民國第十六任總統、副總統選舉，本黨提名副總統候選人案」外界也解讀藍營已經等不下去，侯友宜最快22日登記、最晚壓線24日登記。
目前國民黨尚未針對該爆料做出回應，不過據悉，該議程僅只是草案，由於藍白協商未達共識，國民黨會努力到最後一刻，所以22日中常會議程目前仍未定案，且中常會也不一定會在22日召開。