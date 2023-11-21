強化台灣防衛　美20多位眾議員要求軍援與軍售到位

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議員們在這封信函中表示，隨著世界各地區域安全擔憂的擴大，議員敦促美國國防部集中精力提供向台灣承諾的軍事援助，以因應中國不斷升級的空中軍力。信函強調，解決台灣升級版F-16多用途戰機與地面支援設備交付延遲問題的重要性。
信函指出，台灣迫切需要這些新的升級戰機，「一個更強大、更具韌性的台灣，將促進台海穩定。我們隨時準備與你合作，確保這2項外國軍事銷售（FMS）不會進一步延遲」，「我們不能對最親密的朋友做出過度承諾和兌現不足的情況」。
由於缺乏關鍵零件，F-16V戰機改造計畫已經被推遲近3年。由於原始設備製造商未預期軟體開發的複雜性，新型F-16 Block 70/72交付也被延遲超過15個月。議員提到，這些都是中短期提升台灣自我防衛能力的關鍵計畫，台灣現有的F-16戰機迫切需要進行現代化改造，以在未來發揮作用。
美國總統拜登（Joe Biden）10月下旬向國會提出近1060億美元的大規模安全計畫緊急撥款，其中包括提供台灣軍援，以抵禦中國日益挑釁的軍事行動。但這項緊急撥款可能因為國會議員對烏克蘭、以色列軍援看法分歧而無法如期過關。
眾議院中國問題特別委員會主席蓋拉格（Mike Gallagher）與其他6名委員會成員昨天致函眾議院議長強生（Mike Johnson）、眾院少數黨領袖傑福瑞斯（Hakeem Jeffries）、聯邦參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）與參院少數黨領袖麥康奈（Mitch McConnell）。
這封信函指出，國會的資金優先事項應與國家最緊迫的國安優先事項相符，亦即嚇阻中國共產黨。
議員在信函中表示，印太地區作為美國主要戰區，決不能成為事後追悔的地區。為確保亞洲和平並遏制衝突，必須在為時已晚之前採取行動。因為嚇阻儘管艱難，但戰爭即是地獄。美國必須加強印太補給需求，以應有的嚴肅程度對待中共威脅。
因此，議員指出，遏制中共威脅必須比拜登政府的要求更進一步，包括為台灣提供對外軍事融資（Foreign Military Financing）、為美國印太司令部提供資金、對關鍵軍需品產線投資，以及擴大「總統撥款權」（presidential drawdown authority）等，以提供台灣更多資源。（編輯：陳彥鈞）1121121