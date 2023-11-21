鍾欣凌日本熊本外景爆意外！獨木舟翻船落海　驚悚畫面曝光

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鍾欣凌剛坐上船，才對著岸邊探班的媒體嗆聲「你們等等都給我下來滑！」誰知一個瞬間，居然就翻船，嚇壞所有人，成為在該地首位落海者。鍾欣凌翻船後，整個濕身，熊本當地僅10度低溫，她敬業吹著寒風完成節目錄影。
事後回憶，鍾欣凌表示，本來很悠哉，還覺得天氣很好、心情很好，結果就翻船。她坦言連內褲都濕了，她雖說自己因常流汗，很習慣內褲溼，但又不禁轉頭對著楊貴媚高喊，「我要加薪！」
本來就怕水的嚴藝文，好不容易克服恐懼上船，一看到鍾欣凌落海，她快嚇死！鍾欣凌覺得自己很丟臉，因為日本教練很帥，事前還貼心幫她穿救身衣。說到帥哥教練，單身的嚴藝文嘆，本來覺得教練還可以，但發現對方已婚，老婆、小孩還來現場探班，她不禁哀號，想來日本豔遇，結果遇到的男子全都是已婚。
楊貴媚表示，《老少女奇遇記》第2季將到日本4趟錄製節目，總花費比第1季高出2倍，講到錢她不禁嘆氣，「我很不想說」，她透露第1季就花了1200萬，但這一季一定不止2400萬以上，至於是否因入圍金鐘，另外2主持漲價導致節目花費更多？楊貴媚澄清，是因來日本錄節目食宿都貴。鍾欣凌則打趣使眼色暗酸嚴藝文漲主持費，嚴藝文當場變臉「幹嘛！」趕緊否認。其實嚴藝文本來還在製作戲劇後製，忙得不可開交，還要出國，每趟都要8天，可說情義相挺。
《老少女奇遇記》第2季，前往日本找尋住在當地的台灣人，體驗他們生活，對方故事，都讓她們感到感動不已。
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