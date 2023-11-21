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鍾欣凌日本熊本外景爆意外！獨木舟翻船落海　驚悚畫面曝光

▲鍾欣凌（前）在日本出外景，竟意外落海。（圖／桂田文化藝術基金會提供）
▲鍾欣凌（前）在日本出外景，竟意外落海。（圖／桂田文化藝術基金會提供）

記者黃盈容／熊本報導

楊貴媚、鍾欣凌、嚴藝文主持的實境節目《老少女奇遇記》第二季前往日本熊本錄製節目，未料竟發生落海意外！原來是製作單位又出難題，要3人去體驗獨木舟，本來就恐懼水的嚴藝文當場比中指，鍾欣凌則是還在岸邊，就發生翻船事故；她一個重心不穩，瞬間落入海裡，眾人嚇傻。事後鍾欣凌直呼：「那時以為誰在翻我的船？速度太快！」不過更傻眼的是教練，因為鍾欣凌是該地方史上第1位翻船的人，鍾欣凌搞笑說「也是一種成就！」

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楊貴媚、鍾欣凌、嚴藝文的《老少女奇遇記》第1季入圍金鐘「益智及實境節目獎」、「益智及實境節目主持人」2獎。第2季出發日本錄製節目，3人來到日本熊本，沒想到又跟上一季一樣要划船，身為節目製作人的楊貴媚當場又被2位妹妹先推出去，她雖也怕水，但為了節目豁出去，來來回回共划了4趟。而怕水的嚴藝文得知要划船後，氣得不顧形象直接比中指抗議。

鍾欣凌剛坐上船，才對著岸邊探班的媒體嗆聲「你們等等都給我下來滑！」誰知一個瞬間，居然就翻船，嚇壞所有人，成為在該地首位落海者。鍾欣凌翻船後，整個濕身，熊本當地僅10度低溫，她敬業吹著寒風完成節目錄影。

▲鍾欣凌（左二）意外落海，自己也傻眼。（圖＼記者黃盈容攝）
▲鍾欣凌（左二）意外落海，自己也傻眼。（圖／記者黃盈容攝）
事後回憶，鍾欣凌表示，本來很悠哉，還覺得天氣很好、心情很好，結果就翻船。她坦言連內褲都濕了，她雖說自己因常流汗，很習慣內褲溼，但又不禁轉頭對著楊貴媚高喊，「我要加薪！」

▲楊貴媚、鍾欣凌、嚴藝文主持的實境節目《老少女奇遇記》第二季前往日本熊本錄製節目划獨木舟。
▲楊貴媚、鍾欣凌、嚴藝文主持的實境節目《老少女奇遇記》第二季前往日本熊本錄製節目，體驗划獨木舟。（圖／桂田文化藝術基金會提供）
本來就怕水的嚴藝文，好不容易克服恐懼上船，一看到鍾欣凌落海，她快嚇死！鍾欣凌覺得自己很丟臉，因為日本教練很帥，事前還貼心幫她穿救身衣。說到帥哥教練，單身的嚴藝文嘆，本來覺得教練還可以，但發現對方已婚，老婆、小孩還來現場探班，她不禁哀號，想來日本豔遇，結果遇到的男子全都是已婚。

楊貴媚表示，《老少女奇遇記》第2季將到日本4趟錄製節目，總花費比第1季高出2倍，講到錢她不禁嘆氣，「我很不想說」，她透露第1季就花了1200萬，但這一季一定不止2400萬以上，至於是否因入圍金鐘，另外2主持漲價導致節目花費更多？楊貴媚澄清，是因來日本錄節目食宿都貴。鍾欣凌則打趣使眼色暗酸嚴藝文漲主持費，嚴藝文當場變臉「幹嘛！」趕緊否認。其實嚴藝文本來還在製作戲劇後製，忙得不可開交，還要出國，每趟都要8天，可說情義相挺。

《老少女奇遇記》第2季，前往日本找尋住在當地的台灣人，體驗他們生活，對方故事，都讓她們感到感動不已。

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