批跟中國往來像與刺客交易！「阿根廷川普」勝選　2國關係迎挑戰

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此外，被認為可能在米雷伊內閣擔任外交部長的蒙迪諾（Diana Mondino）也指出，很可能停止與中國等不透明的國家交易，不進行秘密合約的談判，阿根廷也不會加入金磚國家。至於2國今年6月簽署的「一帶一路」建設合作規劃，不排除也會受到影響。
對於蒙迪諾的言論，中國外交部發言人毛寧20日在主持例行記者會時回應，不掌握相關情況，強調金磚合作機制是新興市場國家和發展中國家加強團結合作、維護共同利益的重要平台，也是一個開放的平台，中國歡迎任何有意願的國家成為金磚大家庭的一員。
中國官媒《環球時報》英文版則引述北京中國國際問題研究院專家王友明分析，考慮到阿根廷希望擺脫經濟困境，離開主要貿易夥伴-巴西和中國，並非明智之舉，特別中國還是阿根廷的第2大貿易夥伴、第1大農產品購買國。
《環球時報》也提到米雷伊競選期間的激進言論，聲稱不會與共產國家做生意，並主張與中國斷絕關係，轉而與美國為首的「文明世界」建立聯繫，可能只是為了在大選期間「搏眼球」，米雷伊很快會意識到，阿根廷離不開中國的幫助，2國不可能真的脫鉤，不過極右派政治人物上台，確實可能讓雙邊關係進入「試探期」。
阿根廷近年深陷經濟危機，通膨率一度高達116%，生活成本過高，導致每10人就有4人陷入貧窮，選民可能因此將米雷伊視為救星、脫離傳統政客的「另一種選擇」；不過許多經濟學家都認為，米雷伊的政見，包含用美元取代披索並關閉阿根廷央行等，究竟是否可行實在有待商榷，弄不好恐將帶來金融災難。