黑色星期五Nike球鞋65折！adidas現折800元 摩曼頓零碼出清2折起
黑色星期五Black Friday球鞋、運動服飾優惠一次告訴你！Nike精選球鞋購買2件以上享「65折優惠」，adidas愛迪達黑五限定新品8折起、消費滿3500元「現折800元」；摩曼頓零碼「出清2折」起，人氣The North Face、New Balance、CONVERSE都能挖到寶。
記者蕭涵云/綜合報導
📌Nike：優惠代碼「CYBERTW」精選款式「65折優惠」
Nike黑五即日起至11月27日，購買 2 件以上精選款式，使用優惠代碼「CYBERTW」即享「65折優惠」。從球鞋、運動服飾與配件單品都涵蓋在內，還能找到不少新品上市的單品入列，年末搶便宜趁現在。
📌adidas：新品8折起！消費滿3500元「現折800元」
adidas即日起至11月27日Black Friday，愛迪達黑五限定新品8折起，專區消費滿2500元「現折500元」、滿3500元「現折800元」。折扣季入手運動鞋、休閒外套、毛毛款等保暖單品，算是相當划算。
📌摩曼頓：零碼「出清2折」起！折扣碼「BLK300」再折300元
摩曼頓官網也祭出黑五優惠，即日起至11月30日，指定黑色商品全區售價現折100元；全館消費滿3000元，輸入折扣碼「BLK300」再折300元。促銷款式包括人氣The North Face機能外套、New Balance及CONVERSE鞋款都能挖到寶。