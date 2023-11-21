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黑色星期五Nike球鞋65折！adidas現折800元　摩曼頓零碼出清2折起

▲黑色星期五Black Friday運動品牌優惠一次告訴你！Nike精選65折，adidas愛迪達黑五消費滿額現折800元；摩曼頓出清2折起有The North Face。（圖／翻攝自Nike官網）
▲黑色星期五Black Friday運動品牌優惠一次告訴你！Nike精選65折，adidas愛迪達黑五消費滿額現折800元；摩曼頓出清2折起有The North Face。（圖／翻攝自Nike官網）

記者蕭涵云/綜合報導

黑色星期五Black Friday球鞋、運動服飾優惠一次告訴你！Nike精選球鞋購買2件以上享「65折優惠」，adidas愛迪達黑五限定新品8折起、消費滿3500元「現折800元」；摩曼頓零碼「出清2折」起，人氣The North Face、New Balance、CONVERSE都能挖到寶。

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📌Nike：優惠代碼「CYBERTW」精選款式「65折優惠」
Nike黑五即日起至11月27日，購買 2 件以上精選款式，使用優惠代碼「CYBERTW」即享「65折優惠」。從球鞋、運動服飾與配件單品都涵蓋在內，還能找到不少新品上市的單品入列，年末搶便宜趁現在。

▲adidas Winter Jacket系列秋冬外套，揉合羊羔絨、毛氈布、燈芯絨、軟毛皮草等各式保暖材質。（圖／adidas提供）
▲adidas Winter Jacket系列秋冬外套，揉合羊羔絨、毛氈布、燈芯絨、軟毛皮草等各式保暖材質。（圖／adidas提供）
📌adidas：新品8折起！消費滿3500元「現折800元」
adidas即日起至11月27日Black Friday，愛迪達黑五限定新品8折起，專區消費滿2500元「現折500元」、滿3500元「現折800元」。折扣季入手運動鞋、休閒外套、毛毛款等保暖單品，算是相當划算。

▲摩曼頓黑五零碼出清2折起，找得到The North Face機能外套、New Balance及CONVERSE鞋款。（圖／翻攝自摩曼頓官網）
▲摩曼頓黑五零碼出清2折起，找得到The North Face機能外套、New Balance及CONVERSE鞋款。（圖／翻攝自摩曼頓官網）
📌摩曼頓：零碼「出清2折」起！折扣碼「BLK300」再折300元
摩曼頓官網也祭出黑五優惠，即日起至11月30日，指定黑色商品全區售價現折100元；全館消費滿3000元，輸入折扣碼「BLK300」再折300元。促銷款式包括人氣The North Face機能外套、New Balance及CONVERSE鞋款都能挖到寶。


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