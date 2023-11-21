MLB／老將Lance Lynn回歸老東家！1年3.1億加盟聖路易紅雀
大聯盟（MLB）老將投手Lance Lynn在本季透過交易來到洛杉磯道奇，並在季末取得自由球員資格，今(21日)宣布將和老東家聖路易紅雀簽下一紙1年短約，其內容包含1000萬美金（約3.1億台幣）的保障薪資，並且有2025年賽季的球團選擇權。
記者張志宇/綜合報導
上季紅雀先發投手群團隊防禦率高達5.08，也讓球隊在上賽季僅拿下71勝，是隊史自1990年以來最糟的戰績，紅雀在簽下Lynn後，據傳將會繼續補強，並傳出為了補強先發投手群，陣中包含Tyler O'Neill、Dylan Carlson和Tommy Edman都是可交易的籌碼。
Lance Lynn生涯就是從紅雀出道，並在聖路易待了6個球季，之後便開啟流浪生涯，先後效力5支球不同球隊，包括明尼蘇達雙城、紐約洋基、德州遊騎兵、芝加哥白襪與洛杉磯道奇，Lynn本季繳出13勝11負、防禦率5.73的表現，在183.2局的投球中被敲189支安打，其中包括44轟，送出191次三振與67次保送。
根據聖路易媒體透露，目前紅雀的計畫仍是在自由市場補強先發投手，除了留下的Miles Mikolas和Steven Matz以外，自由市場上包含山本由伸、Blake Snell、Jordan Montgomery等人都是選擇，更不排除瞄準Tyler Glasnow、Dylan Cease等人以交易方式補強。
更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁