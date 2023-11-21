MLB／山本由伸爭奪戰正式開打！美媒透露這12支球隊都想追
近年日本職棒（NPBL）最強投手山本由伸在今年宣布透過入札制度挑戰大聯盟，大聯盟記者Mark Feinsand在今（21日）報導指出，各球隊已經可以正式和山本由伸進行交涉，交涉時間自美東時間11月21日早上8點，至明年1月4日下午5點，共計45天。
記者張志宇/綜合報導
根據Mark Feinsand透露，山本由伸十分有機會拿到一份總額2億美元以上的合約，目前市場上包括紐約大都會、紐約洋基、波士頓紅襪、洛杉磯道奇、芝加哥小熊、費城費城人、西雅圖水手、德州遊騎兵、舊金山巨人、聖路易紅雀、亞利桑那響尾蛇與底特律老虎，共12支球隊都對山本產生興趣。
此外《The Athletic》記者Ken Rosenthal就透露，大谷翔平的簽約，恐怕會等到山本的合約塵埃落定後，才會有結果，因為錯失山本由伸可能會讓某些球隊感到沮喪，進而改善大谷翔平爭奪戰的局勢。
山本由伸可說是近年日職最好的投手，山本由伸更在日職繳出「宰制性成績」，連續3年奪下3冠王，同時連3年拿下象徵日職投手最高榮耀的澤村賞，此外，山本在日職生涯投出2場無安打比賽，並於今年日本一投出自己生涯最好的比賽之一，在背水一戰的日本大賽G6，一個人完投9局狂飆14K僅失1分率領球隊延長戰線。
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