中華職棒／台鋼出手網羅陳俊秀？聯手王柏融為升一軍增添即戰力

專訪／南韓國家隊名將白枝恩擔任美和科大客座教練　點出台韓差異

▲112學年度UBA大專籃球聯賽，女一級預賽第一階，美和科大拿下2勝1敗，暫居第5，南韓客座教練白枝恩(Jieun Baek)扮演幕後功臣。美和科大提供
▲112學年度UBA大專籃球聯賽，女一級預賽第一階，美和科大拿下2勝1敗，暫居第5，南韓客座教練白枝恩(Jieun Baek)扮演幕後功臣。美和科大提供

記者廖聿偉專訪

112學年度UBA大專籃球聯賽，女一級預賽第一階落幕，美和科大拿下2勝1敗，暫居第5，本學年度要挑戰隊史最佳成績邁出一大步，其中南韓客座教練白知恩(Jieun Baek)扮演幕後功臣。

我是廣告 請繼續往下閱讀
34歲的白知恩過去是南韓女子世界盃國家隊的一員，生涯累積超過15年WKBL南韓女子職籃聯賽的資歷，現在則擔任韓國檀國大學女籃隊總教練。本次受美和科大主帥顏君彰的邀請，來台10天，並全程參與UBA女一級預賽第一階，讓她感觸很深。

▲白知恩擔任韓國檀國大學女籃隊總教練。美和科大提供
▲白知恩擔任韓國檀國大學女籃隊總教練。美和科大提供
白知恩曾在17年前來過台灣參加高中國際邀請賽，留下深刻印象，人生第二度造訪，她認為，「台灣女籃水平進步很多，尤其衛冕軍世新大學，在個人技術上有許多超齡的選手，整體戰力在UBA屬於A+等級。」

▲112學年度UBA大專籃球聯賽，女一級預賽第一階，美和科大拿下2勝1敗，暫居第5，南韓客座教練白枝恩(Jieun Baek)扮演幕後功臣。美和科大提供
▲112學年度UBA大專籃球聯賽，女一級預賽第一階，美和科大拿下2勝1敗，暫居第5，南韓客座教練白枝恩(Jieun Baek)扮演幕後功臣。美和科大提供
美和科大成軍僅三年，上學年度拿下第7，而本次第一階段預賽表現讓白知恩留下深刻印象，「美和科大表現比預期好，球員勇於挑戰，無懼碰撞，下一階段只要在加強團隊磨合，定能更上層樓。」

白知恩還特別點名美和後衛莊陳琳，「她個子雖小，但拚勁十足，且速度飛快，彌補身高上的不足；且無論賽前準備和賽後的檢討，態度都非常積極，讓我印象深刻。」

畢業於非傳統籃球名校嘉義輔仁高中的莊陳琳，身高僅151公分，但第一階段表現精采，場均貢獻9分、3.3助攻、6籃板，碰上台北大學之戰，她貢獻10分、9籃板，差1籃板完成雙十表現。

▲南韓客座教練白枝恩(Jieun Baek)親自幫美和科大球員綁腿。美和科大提供
▲南韓客座教練白枝恩(Jieun Baek)親自幫美和科大球員綁腿。美和科大提供
談到台韓大學籃球差別，白知恩說，「台灣UBA一級有12支球隊，比南韓多一倍，但南韓採取主客場制，比賽的氣氛與台灣不太相同。」

白知恩認為，台灣的球員個人技巧突出，而南韓則比較偏向團隊作戰，體系上比較嚴謹，是台韓之間較大的不同。

談到台灣目前只有半職業聯賽WSBL，白知恩直言，這是比較可惜的地方，台灣高中、大學隊伍數很多，但職業卻只有4隊，選手發展的舞台和空間較少，可能會造成人才上的流失。

另外，白知恩也談到南韓WKBL，「職籃打主客場制，而南韓球團都很重視粉絲經營，球迷就是球隊的重要資產，因此會透過社群經營，球員互動來爭取認同，累積忠實觀眾。」

▲112學年度UBA大專籃球聯賽，女一級預賽第一階，美和科大拿下2勝1敗，暫居第5，南韓客座教練白枝恩(Jieun Baek)扮演幕後功臣。美和科大提供
▲112學年度UBA大專籃球聯賽，女一級預賽第一階，美和科大拿下2勝1敗，暫居第5，南韓客座教練白枝恩(Jieun Baek)扮演幕後功臣。美和科大提供
▲南韓客座教練白枝恩(Jieun Baek)與美和科大球員合影。美和科大提供
▲南韓客座教練白枝恩(Jieun Baek)與美和科大球員合影。美和科大提供
▲南韓客座教練白枝恩(Jieun Baek)與美和科大合影。美和科大提供
▲南韓客座教練白枝恩(Jieun Baek)與美和科大合影。美和科大提供
更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁  

UBA戰力分析／宇宙政大拚四連霸　準職業球星游艾喆＋莫巴耶超猛

UBA戰力分析／杭州亞運3x3金牌江均　一肩扛起輔大領袖重任

UBA／一顆熱愛籃球的心創立南部女子隊　教練顏君彰打造美和科大

UBA／文化克美和主場3連勝　另類「永仁內戰」拚隊史20冠

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞