專訪／南韓國家隊名將白枝恩擔任美和科大客座教練　點出台韓差異

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白知恩曾在17年前來過台灣參加高中國際邀請賽，留下深刻印象，人生第二度造訪，她認為，「台灣女籃水平進步很多，尤其衛冕軍世新大學，在個人技術上有許多超齡的選手，整體戰力在UBA屬於A+等級。」
美和科大成軍僅三年，上學年度拿下第7，而本次第一階段預賽表現讓白知恩留下深刻印象，「美和科大表現比預期好，球員勇於挑戰，無懼碰撞，下一階段只要在加強團隊磨合，定能更上層樓。」
白知恩還特別點名美和後衛莊陳琳，「她個子雖小，但拚勁十足，且速度飛快，彌補身高上的不足；且無論賽前準備和賽後的檢討，態度都非常積極，讓我印象深刻。」
畢業於非傳統籃球名校嘉義輔仁高中的莊陳琳，身高僅151公分，但第一階段表現精采，場均貢獻9分、3.3助攻、6籃板，碰上台北大學之戰，她貢獻10分、9籃板，差1籃板完成雙十表現。
談到台韓大學籃球差別，白知恩說，「台灣UBA一級有12支球隊，比南韓多一倍，但南韓採取主客場制，比賽的氣氛與台灣不太相同。」
白知恩認為，台灣的球員個人技巧突出，而南韓則比較偏向團隊作戰，體系上比較嚴謹，是台韓之間較大的不同。
談到台灣目前只有半職業聯賽WSBL，白知恩直言，這是比較可惜的地方，台灣高中、大學隊伍數很多，但職業卻只有4隊，選手發展的舞台和空間較少，可能會造成人才上的流失。
另外，白知恩也談到南韓WKBL，「職籃打主客場制，而南韓球團都很重視粉絲經營，球迷就是球隊的重要資產，因此會透過社群經營，球員互動來爭取認同，累積忠實觀眾。」
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