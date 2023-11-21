不看好藍白合 BBC：「霰彈槍婚禮」恐還沒開始就結束了
2024總統暨立委大選20日起受理參選人登記，但藍白合仍然卡關，雙方計畫仍存在許多變數，隨時可能因為協商進度而有所變動。《英國廣播公司》（BBC）分析，國民黨與民眾黨的合作有如一場「霰彈槍婚禮」（shotgun wedding，不情願的逼婚、奉子成婚），誰當新郎或新娘喬不攏，導致婚禮甚至還沒開始就宣告結束。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
報導指出，雖然藍白都承諾與北京建立更友好關係，降低戰爭風險，從而使自己與現任民進黨政府有所區分，但2者的相似之處也僅止於此。過去曾統治台灣多年的國民黨，至今仍將總統府視為自己的地盤與歸處，認為若不是柯文哲出現，他們明年就會回到那裡。相比之下，柯文哲在這次選舉中支持度不低，其中不少是來自年輕選民。
國民黨元老們對自家候選人未能超越賴清德，甚至無法贏過柯文哲一事感到惱火，到後來甚至被迫考慮與柯結盟，這在外界看來相當不可思議，特別柯以脾氣暴躁著稱，還不只一次表示討厭國民黨，而令所有人震驚的是，2黨竟會宣布要結盟競選總統。
只不過，戲劇性的藍白合，因為民調數據、誰正誰副等問題瀕臨破局，雖然雙方仍有可能進行談判，但時間已經不多，總統候選人登記截止日期為11月24日。
報導提到，面對來自國民黨、民眾黨、無黨派郭台銘的挑戰，民進黨也亮出了副總統候選人底牌-前駐美代表蕭美琴，自2020年以來，蕭一直是台灣駐美國的互動窗口，活躍、善於表達，支持者還給她起了個「戰貓」的綽號，以諷刺中國好鬥的「戰狼」外交風格。這位富有魅力、受年輕選民喜愛的蕭美琴投入競選，後續民調的變化應會相當有趣，值得觀察。