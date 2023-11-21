蝦皮錢包11/27終止服務！有錢快領出來 買家只能貨到付款、刷卡
蝦皮近期頻繁調整旗下多項服務，先是取消銀行轉帳，接著又公告明年1月終止和OK超商的雙向寄件服務，今（21）日又公布，將於11月27日開始停止「蝦皮錢包」功能，之後只能透過貨到付款以及信用卡付款。提醒民眾，近期務必進到App內檢查「蝦皮錢包」是否還有餘額，避免影響自己的權利。
記者周淑萍/綜合報導
蝦皮再度發出公告，11月27日起將終止買家使用蝦皮錢包購物付款功能，買家可以用「貨到付款」和「信用卡」兩種方式付款，蝦皮錢包餘額會自動提領至用戶的銀行帳戶。如果之前有跨境購物溢繳的關稅或是貨物退款有可能退到蝦皮錢包內，民眾可以先檢查一下同時設定提款帳號，先將錢包內的錢領出。官方也提到，終止服務後，錢包內的金額雖然不會不見，但就無法用在購物上，只能提領出來。建議民眾提早提領出來，避免後續找不到「錢包」引發不必要的消費糾紛。
蝦皮錢包路徑APP：右下「我的」→「我的蝦皮錢包」
綁定銀號帳號：右下角「我的」→ 右上方「設定」→銀行帳號 / 信用卡→新增銀行帳號→依序填寫相關資訊→ 進行驗證→驗證完即綁定成功
官方回應表示：「蝦皮購物有非常多元的付款方式，消費者未來仍然可以選擇利用 信用卡、金融卡、貨到付款、街口支付...等付款方式進行購物。」依舊沒有針對取消「蝦皮錢包」進行說明。至於，11月27日起取消蝦皮錢包的購物功能後，退款款項會依然在蝦皮錢包中不會消失，但差別就在於，蝦皮錢包的款項無法直接在蝦皮上購物。因此官方再三建議用戶儘快完成銀行帳戶綁定，將退款款項提領至銀行帳戶。