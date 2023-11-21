秋季出遊別踩雷！公園綠地「做這事」荷包恐失血 一次最高罰1萬
天氣轉涼、許多家長都準備帶孩子出門賞楓遊玩，但衛福部國健署提醒，目前已針對遊客較常駐足場所共計169處，以及各縣市政府建置供公眾遊憩之公園綠地，列為禁菸範圍，若違規吸菸，可開罰新台幣2000至1萬元的罰鍰。
記者林志怡／台北報導
據國人吸菸行為調查結果顯示，18歲以上人口之室外公共場所二手菸暴露率2022年為42.9%，較2014年的54.6%，下降11.7%，降幅達21.4%；二手菸暴露者表示最常有人在面前吸菸的室內外公共場所依次為「馬路上、街上、騎樓等戶外通行場所」（24.5%）、「公園及風景區」（6.3%）。
因此，國健署表示，《菸害防制法》於112年3月22日修正施行，衛福部重新公告訂定「國家公園、國家自然公園、風景特定區及森林遊樂區與公園綠地，除吸菸區外，不得吸菸；未設吸菸區，全面禁止吸菸之場所」，由各級主管機關提報，前開除吸菸區外禁止吸菸之場所，並於112年11月15日生效。
國健署提醒，這次國家公園等遊憩地與公園綠地禁菸規範，已經針對遊客較常駐足場所共計169處，以及各縣市政府建置供公眾遊憩之公園綠地，列為禁菸範圍，若違規吸菸，可依照《菸害防制法》第40條處新台幣2000元至1萬元罰鍰。