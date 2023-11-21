影／賴蕭配搶先登記！配戴貓狗胸章　喊「選對的人、走對的路」

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賴清德隨後到一樓發表談話，賴清德表示，剛剛已經正式登記參選中華民國第16任總統、副總統，「我們意志堅定，充滿信心，請全國父老鄉親，鼎力支持我們，讓我們再次團結一次，推動國家在正確道路上」。
賴清德提到，他與蕭美琴搭配參選，至少有3層特別意義，第一，兩人都具有國家使命感，1996年飛彈危機，他追隨民主前輩腳步，棄醫從政，27年來，他的決心從未改變，守護台灣意志更加堅定，而蕭美琴從哥倫比亞畢業後，就回到台灣，從基層做起，不管在哪個位置，一步一腳印、奉獻給台灣她的心力，「我們兩個都深愛這塊土地、熱愛這個國家，也會竭盡所能，守護台灣，促進民主、和平、繁榮」。
賴清德接續說，他們兩人代表信賴台灣的國家方向，地緣政治的變化，台灣的安全及印太和平，是國際矚目焦點，這場選舉全世界都在看，台灣人民在信賴台灣，讓台灣在民主道路上繼續前進，或是依賴中國、走一中原則原則的老路、走到中共懷抱，國民要如何選擇，「我們兩人代表信賴台灣的國家方向，特別在總統蔡英文領導下，全國人民共同努力，國際已經看到台灣、國際已經信賴台灣、國際也已經上架台灣，我們會竭盡所能，讓台灣持續在穩健道路上，走向國際、迎向未來，不走回一中的老路」。
第三點，賴清德提到，他們兩人代表負責、穩健的執政態度，經過2、30年政治歷練，有豐富的行政歷練，這2年多來，他也集結200多名專家學者，要打造國家希望工程，要打造民主和平的台灣、創新繁榮的台灣、公義永續的台灣，「台灣必須要在穩健路上持續前進，希望大家團結一起，穩健讓國家繼續進步」。
賴清德強調，在這場重大選舉中，總統、副總統很重要，請大家鼎力支持外，國會過半也很重要，請鄉親在區域選舉中，支持民進黨推出的優秀人才，政黨票支持民主黨，讓他與蕭美琴高票當選，「讓國家更有力量，在正確方向上穩定向前！」
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