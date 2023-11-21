高球／詹佳翰奪生涯首冠　運動諮商、雷射手術成功擺脫千年老二

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追逐冠軍的路上，詹佳翰體悟很深，尤其是心理層面的強化，還特別去找運動心理學老師諮商。他對一句話印象很深刻，「去控制可以控制的事情，其餘的事情就交給老天決定。」
詹佳翰花了超過2年的時間才漸漸領悟，「球場上大部分的事情都不可控，所以只要專注在擊球策略、揮桿動作，還有每一個細節，掌握自己可控制的事情，結果就不去多想。」
除了心態更強大外，詹佳翰能攀上生涯顛峰的關鍵還有解決手傷和近視問題，過去兩年都受到手腕傷勢困擾，求助於中醫和骨科都無解，「照X光也找不出問題，吃中藥也沒有改善，只要打球就會手就會發炎，但只要休息就不會疼痛。」
詹佳翰與生物力學博士的父親討論，同時也和防護員、球桿技師研議，從身體機制和發力動作進行調整，手傷也漸漸改善。
另外，詹佳翰近期也接受濰視眼科的近視雷射治療，做完全智能、不掀瓣的SMARTtransPRK手術後，讓他視力回復到1.2，好視力可以清楚追蹤球的方向，比賽越打越順利。
詹佳翰說，「過去因為配戴隱形眼鏡，比賽中後段容易乾澀，常有一、兩個洞瞄準不了目標，也影響運動表現，濰視眼科的雷射手術，對我幫助很大。」
經歷數年的努力，總算拿到夢寐以求的冠軍，詹佳翰說，放下心中的大石，也證明自己有實力奪冠，明年期盼給自己能擠進台巡賽獎金榜前3名，同時也希望能挑戰亞巡賽。
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