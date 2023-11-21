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高球／詹佳翰奪生涯首冠　運動諮商、雷射手術成功擺脫千年老二

▲詹佳翰奪下職業生涯首冠，直呼不可思議。TPGA提供，攝影：鍾豐榮
▲詹佳翰奪下職業生涯首冠，直呼不可思議。TPGA提供，攝影：鍾豐榮

記者廖聿偉/綜合報導

台灣高球選手詹佳翰本週在2023 ThreeBond封關站-菁英挑戰賽傳回捷報，他以兩回合總桿低於標準桿一桿的143桿封王，拿下職業生涯首冠，他直呼，「不可思議，這一切像是美夢成真！」

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詹佳翰在2020年轉職業，但包含業餘時期，總是與冠軍擦身而過，連媽媽都笑稱他是「千年老二」，詹佳翰透露，「過去拿下很多第二名，且許多賽事都能擠進前五，無奈總是與冠軍絕緣。」

追逐冠軍的路上，詹佳翰體悟很深，尤其是心理層面的強化，還特別去找運動心理學老師諮商。他對一句話印象很深刻，「去控制可以控制的事情，其餘的事情就交給老天決定。」

▲詹佳翰奪下職業生涯首冠，直呼不可思議。TPGA提供，攝影：鍾豐榮
▲詹佳翰奪下職業生涯首冠，直呼不可思議。TPGA提供，攝影：鍾豐榮
詹佳翰花了超過2年的時間才漸漸領悟，「球場上大部分的事情都不可控，所以只要專注在擊球策略、揮桿動作，還有每一個細節，掌握自己可控制的事情，結果就不去多想。」

除了心態更強大外，詹佳翰能攀上生涯顛峰的關鍵還有解決手傷和近視問題，過去兩年都受到手腕傷勢困擾，求助於中醫和骨科都無解，「照X光也找不出問題，吃中藥也沒有改善，只要打球就會手就會發炎，但只要休息就不會疼痛。」

詹佳翰與生物力學博士的父親討論，同時也和防護員、球桿技師研議，從身體機制和發力動作進行調整，手傷也漸漸改善。

另外，詹佳翰近期也接受濰視眼科的近視雷射治療，做完全智能、不掀瓣的SMARTtransPRK手術後，讓他視力回復到1.2，好視力可以清楚追蹤球的方向，比賽越打越順利。

▲詹佳翰接受濰視眼科的近視雷射治療，做完全智能、不掀瓣的SMARTtransPRK手術，成績更加出色。TPGA提供，攝影：鍾豐榮
▲詹佳翰接受濰視眼科的近視雷射治療，做完全智能、不掀瓣的SMARTtransPRK手術，成績更加出色。TPGA提供，攝影：鍾豐榮
詹佳翰說，「過去因為配戴隱形眼鏡，比賽中後段容易乾澀，常有一、兩個洞瞄準不了目標，也影響運動表現，濰視眼科的雷射手術，對我幫助很大。」

經歷數年的努力，總算拿到夢寐以求的冠軍，詹佳翰說，放下心中的大石，也證明自己有實力奪冠，明年期盼給自己能擠進台巡賽獎金榜前3名，同時也希望能挑戰亞巡賽。

▲詹佳翰接受濰視眼科的近視雷射治療，做完全智能、不掀瓣的SMARTtransPRK手術，成績更加出色。TPGA提供，攝影：鍾豐榮
▲詹佳翰接受濰視眼科的近視雷射治療，做完全智能、不掀瓣的SMARTtransPRK手術，成績更加出色。TPGA提供，攝影：鍾豐榮
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