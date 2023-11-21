全台首間日航酒店！2024於高雄開幕　福容結盟IHG推首家voco酒店

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館內有日本料理餐廳、全日餐廳、中式料理餐廳，大廳咖啡廳、空中酒吧與日航行政Lounge，以及可容納30桌挑高無柱宴會廳。業者表示，高雄自日治時期作為重要工業發展核心，城市中處處可見歷經時代變遷後留下的歲月光影，日航酒店首度登台選擇高雄，不僅看準「亞洲新灣區」的發展潛能，更期待以品牌視野見證著老城的今昔蛻變時代韻味。
集團派任來自大阪的飯店專業經理人福元雅彥出任高雄日航酒店開業準備室室長。自1989年起，至今已累積三十餘年酒店管理經驗，過去曾服務於大阪及凱悅酒店（Hyatt Regency）開業準備室，後續擔任同品牌大阪及京都分館的餐飲部門主管，以及大阪洲際酒店（Intercontinental）開業餐飲統籌、大阪麗思卡爾頓酒店（Ritz-Carlton）開業餐飲統籌，2015年起，正式加入日航酒店集團，先後擔任日航大阪餐飲部長及副總經理，2018年至2023年任台北大倉久和大飯店總經理。
「福容大飯店」同樣也將開新飯店，已和IHG洲際酒店集團簽約，福容嘉義店未來將掛牌「嘉義福容voco酒店」，預計最快在2024年第一季試營運，成為台灣第一間掛牌的voco酒店。福容大飯店的據點，也躍升為18家，站穩全台最大本土連鎖飯店品牌的龍頭寶座。
「福容大飯店」總經理楊正弘表示，福容和IHG結盟，是「福容大飯店」從本土品牌邁入國際的重要里程碑。voco是拉丁語，意思是「邀請」和「一起來」，voco傳遞的 “Reliably”代表貼心可靠的精神，和「福容大飯店」秉持的『福心笑容 台灣人情』貼心服務的堅持一致。而voco傳遞的”Different”表現妙趣橫生的品牌精神，正呼應2023年「福容大飯店」迎來第21個年頭，從發表全新輕旅品牌-「福容徠旅」以及和「洲際酒店集團」結緣，都是宣告福容不同以往的突破與展望，讓消費者期待未來「福容大飯店」全新蛻變。
駐店總經理錢嬿文也期許「嘉義福容voco酒店」能成為在亞洲最成功的voco酒店品牌代表，帶領同仁將voco酒店的年輕活潑、熱情好客的精神，做最好的詮釋，讓嘉義市成為國際品牌的領頭羊。
「嘉義福容voco酒店」位在嘉義市世賢路一段與竹圍路的交界，耗時六年規劃改造，地上33層，地下5層，樓高136.2公尺，飯店總房間數達370間，是雲嘉地區第一高層的SRC鋼骨建築，也是當地房間數最多的高檔飯店。
飯店內部規劃，1樓挑高六米五，是大廳與商辦入口，雖然連通，但各自獨立，互不影響，同時也劃分了咖啡廳與一個獨立店面；2到4樓屬於餐飲空間，有自助餐廳與宴會廳；5樓和6樓，各自300坪無隔間的通透空間，將對外招商；7樓預計打造健身房、泳池、兒童育樂等休閒娛樂中心；中間層的8到15樓，屬商辦空間，擁有獨立三部電梯，不與飯店共用。
16樓到31樓就是特色客房與各式主題套房；32樓規劃了中餐廳、包廂，並設置了空中酒吧及高空玻璃步道，白天能直接眺望阿里山，入夜之後，嘉義美麗夜景一覽無遺；頂層的33樓，建置11間包廂，最大的兩個包廂，一次都能容納20人。