王祖賢私下樣貌曝！騎機車到超商「結帳1舉動」 店員嚇到險尖叫
資深音樂人許常德曾替多位大咖張雨生、周華健、齊秦等人寫過歌曲，在樂壇佔有一席之地。女神王祖賢出道以來唯一一張1998年發行的音樂專輯《與世隔絕》，就是由許常德擔任統籌，昨（20）日他臉書上分享當年選專輯封面照的緣由，更曝光王祖賢私底下樣貌。她曾親自騎車載著許常德到超商，拿掉安全帽那刻，女神在面前嚇壞店員。
記者薛羽彤／綜合報導
許常德深夜有感而發，在臉書上分享當年替王祖賢選專輯封面的故事，他表示會選王祖賢仰望天空的照片，是覺得大家看多了她的正面，「仰望某個遙遠的夢，也許與世隔絕，才能不受過度干擾的，讓自己自由自在。」許常德和王祖賢合作後察覺到，王祖賢雖貴為女神級的藝人，但在拍攝現場她都自己化妝，服裝也自己來，甚至會很認真的想MV腳本，許常德大讚「她非常知道自己的特質，不崇尚名牌，是創作型的藝人。」
此外，許常德加碼分享王祖賢私下的小故事，某次王祖賢騎機車載著許常德到便利商店，結帳時她將安全帽拿下來，女神站在面前，店員差點大叫，驚訝到用手遮住嘴巴，事後許常德對王祖賢說：「妳是故意的齁！」洩露女神的不同面貌。
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