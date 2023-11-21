家族透天厝違建「蓋高爾夫球場」！張智倫自聘工人 今早火速開拆
國民黨新北市中和區立委參選人張智倫遭爆料，其父親前立委張慶忠在位於中和四號公園旁的透天厝頂樓違法加蓋「高爾夫球練習場」，對此，張智倫表示，經了解違建於民國80年興建，早於民國85年以前既存違建緩拆期限，並已於今（21）日上午8點40分自行雇工拆除違規增建設施，而他也同步喊話，要求民進黨總統參選人賴清德應拆除老家違建。
記者林莞茜／綜合報導
根據《鏡週刊》報導，新北市中和中和區安樂路一棟3層樓透天厝，頂樓驚見高爾夫球練習場，但民眾多次向新北市政府檢舉都沒有下文，而違建土地為張智倫的父親、前立委張慶忠所有，目前市值破億元，現由張智倫大哥居住。
張智倫對此回應，違建非他所有，且為1991年興建，早於新北市政府規定2009年6月25日前既存違建緩拆期限，為平息爭議，今日一早自行僱工拆除違規增建設施，呼籲選舉不該選到「禍及家人、喪失人性」，也稱「政治勢力龐大」的指控既莫須有且有刻意誤導之嫌，同時更喊話賴清德身為國家副元首，應能為民表率，拆除老家豪華違建
新北市工務局則表示，過去沒有接獲民眾陳情，拆除隊確實在今日一早前往勘查並依法辦理，而由張智倫僱請的工人，稍早已在9點10分攜帶拆除工具進入頂樓執行拆除作業。