8點檔男星錢難賺！楊皓崴賣肉穿內褲滿街跑 養眼身材全都曝
楊皓崴在民視8點檔《愛的榮耀》中，飾演吳皓昇的兒子「張元勇」。楊皓崴昨（20）晚初登場，竟是被仙人跳，僅穿內褲就在街頭狂奔，意外地與顏曉筠相撞。為了這一場「上空戲」，楊皓崴封閉訓練了2周，靠著節食和重量訓練，成功地瘦了4公斤，其胸肌跟六塊腹肌也明顯可見。
記者蔡依庭／綜合報導
模特兒出道的楊皓崴，平常都有維持運動的習慣，要快速把肌肉線條找出來，就更有方法。他表示，一開始製作人王珮華就問他是否可以「賣肉」，他認為只要劇情需要，就會全力以赴，但沒想到第一次拍攝就要脫到只剩四角褲，還在街頭來回狂奔。
他首次和顏曉筠合作，第一天拍攝就很怕把她撞受傷，但為了要營造出不期而遇，讓楊皓崴一度卡關，因為他會跑到一半忍不住煞車，2人為了求好心切來回奔跑數十次，沒想到顏曉筠還是一度被撞飛跌倒。
顏曉筠分享，得知第一天的對手戲如此浪漫，其實並未特別在意，是在正式拍攝時，看到楊皓崴裸上身做準備，她才真的開始感到害羞，劇中還要被他一手抱住，這讓她緊張得不知道該將手放在哪裡。顏曉筠說：「可以感受到心跳加速，實在是非常害羞。」
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁