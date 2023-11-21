名家論壇》蕭徐行／侯友宜　勇敢走自己的路吧！

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侯友宜支持度能夠上升，除了韓國瑜效應加持，讓正藍軍漸漸歸隊；加上侯友宜這一個多月來勤跑基層，尤其在中南部展現接地氣與親和力的演出，讓民眾對他的好感度提升，把他視為「家己人」。最要感謝的還是民眾黨的柯文哲，由於他的自大、傲慢又常常出言不遜，讓一般民眾對於他的印象不佳，又常常嘲諷譏損國民黨的侯友宜，而且說話顛來倒去，常常早上答應的事情，下午就有可能變卦，讓民眾深感柯文哲只會欺負老實厚道的侯友宜，這就是讓很多偏藍民眾對侯不捨，並厭惡柯P，讓侯支持度逐步提高的原因。
藍營民眾對於柯文哲的厭惡感，正隨著柯式的「每日一變」而逐日加深。在國民黨基層的黨員會議中，處處可聽見黨員反彈柯文哲的抱怨不斷出現，黨內鷹派抬頭，並放話不要說「柯侯配」，就是「侯柯配」也不願意接受，就是不願意支持柯文哲，除非他向國民黨與侯友宜表示誠意與道歉。
台北市民對於柯文哲的反彈更大，許多市民都想請問柯文哲，當了八年市長究竟有甚麼政績，做了甚麼偉大的工程。八年前號稱台北市有五大弊案，在他任內究竟解決了甚麼案子？尤其對於最近受民眾殷殷期盼而開始使用的大巨蛋棒球場，柯文哲除了躲到一邊去，自動隱形外，是不是欠台灣民眾一個道歉。那幾年，停工中的大巨蛋廢墟似地矗立在市中心，那一帶的繁華鬧區也隨之蕭條，多少期待大巨蛋商機的廠商認賠殺出，柯文哲可曾對他們致意甚至道歉嗎？任內沒有建樹，只會空口說白話，甚至很多觀念都是不懂瞎說的人，現在反而把自己想像的超級無敵，怎麼敢自稱能夠當好台灣的總統。
明朝作家馮夢龍在名作「警世通言」中就提到「海鱉曾欺井內蛙，大鵬張翅繞天涯。強中更強中手，莫向人前滿自誇。」奉勸世人虛己下人，勿得自滿。不要以為自己最行，處處看不起人。他又說人生有四不可盡，「勢不可使盡，福不可享盡，便宜不可占盡，聰明不可用盡。」這就在提醒，不要自以為是，人世間甚麼好處都想得，完全不把別人放在眼裡。權勢蒙蔽了自己，完全不管民意所向。這樣一切只想到自己，卻不懂得尊重他人的人，也不懂得謙卑待人者，能期待將來能為民眾做甚麼嗎？柯文哲自誇，自己動手術，習慣最後卅秒才做決定；但是國家大政需要長期研判分析，國家建設要經過縝密規劃，才能推動。這樣只以30秒為做決定的藉口，也就是台北市荒廢八年，毫無建設的主因。
非綠陣營的發展就這樣陷在只在乎「XX配」、「誰正誰副」的羅生門中，卻沒想到怎麼整合出各界人馬都能同意接受的政見；如果政見不能統一，又怎麼說服死忠支持者改而支持他人呢？例如九二共識以及兩岸政策，藍白之間差別更大，柯文哲根本不支持九二共識。這樣沒有辦法相互認同的現象，難道是容易整合的嗎?
直白地說，理念政見的不同，才是在野陣營難以整合的主要原因，就算藍白合能夠當選，未來針對權位、做事態度、政策理念還會爭吵不斷。藍營支持者對於柯文哲意興闌珊，相對的民眾黨支持柯P的年輕族群，有多少人會因為藍白合或非綠合改而支持侯友宜呢？與其處處受到阻礙做不了事，還不如全力以赴，努力耕耘爭取逆轉勝。
侯友宜是來做事的，又有完整的規劃藍圖，那就一步一腳印好好地向民眾說你的競選理念，也展現你在民眾中的親和力。過去藍綠之爭，大家都在口水之爭，民眾早已厭倦政治人物只會嘴巴說，卻甚麼也不做的印象，如今，又來了一個「大話王」，侯柯配的結果，侯友宜可能要天天救火，讓可以順利進行的選情時時被掣肘。
肯做事，會做事的人一定能得到民眾支持。侯友宜，勇敢的走自己的路吧！
●作者：蕭徐行／資深媒體人
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