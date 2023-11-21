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好市多黑五優惠第2天！DYSON涼暖扇、除濕機特價　打架洗髮精回歸

▲好市多「黑色購物週」第2天必買商品，一連7天推出超過300款折扣商品。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲好市多「黑色購物週」第2天必買商品，一連7天推出超過300款折扣商品。（圖／記者鍾怡婷攝）

記者鍾怡婷/綜合報導

（不斷更新）好市多「黑色購物週」一連7天推出超過300款折扣商品，今（22）日活動第二天，賣場也推出眾多優惠，包括討論度高的英國Herbal Essences草本洗髮精現折150元，因這款洗髮精在2021年黑五有2名男性顧客為了一罐洗髮精大打出手，更網友笑稱為「打架洗髮精」，此外，還有超夯的牛小排、肋眼牛排、除濕機、DYSON涼暖扇特價，《NOWnews》也整理了賣場第二天必買優惠：

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【生活用品】

◾CERAVE 適樂膚長效潤澤修護霜，原價949元、特價814元

◾DYSON 二合一涼暖風扇，原價9989元、特價8989元

▲DYSON 二合一涼暖風扇，原價9989元、特價8989元。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲DYSON 二合一涼暖風扇，原價9989元、特價8989元。（圖／記者鍾怡婷攝）
◾ANDES AIR PURIFIER空氣清淨機，原價29,999、特價23,699

◾HP彩色雷射無線網路印表機含碳粉匣2黑3彩，原價7459元、特價5959元

◾SEAGATE 14TB HARD DRIVE 14TB大容量外接硬碟，原價價9299元、特價6899元

◾LG 75吋4K AI電視語音物聯網電視，原價57999元、特價44999元

◾MIO MIVUE 850 2.8K 高畫質行車紀錄器，原價:3599元、特價2879元

◾BOSE 藍芽揚聲器兩入組，原價7499元、特價5999元

◾SHARP 夏普清淨除濕機12公升，原價11999元、特價9599元

◾1.00克拉圓形鑽石項鍊，原價41999元、特價35699元

◾SAMSONITE 行李箱三入組 22吋+27吋+31吋，原價8399元、特價6399元（黑鑽會員限定）

◾HOTEL GRAND DOWN COMFORTER 美國製雙人白羽絨被，原價2899元、特價2,299

◾COMFORT REVOLUTION PILLOW涼感凝膠記憶枕60X40公分，原價1299元、特價999元

◾Herbal Essences 天然草本洗髮露三入組，原價629元、特價474元

▲（圖／記者鍾怡婷攝）
▲herbal Essences 天然草本洗髮露三入組，原價629元、特價474元。（圖／記者鍾怡婷攝）
【生鮮美食】

◾澳洲肋眼牛排 AUS CUBE ROLL（RIB EYE）STEAK，原價1579元、特價1419元

◾美國特選無骨牛小排US CHOICE BONELESS SHORT RIB STEAK，原價1369元、特價1219元

好市多年度最狂盛事「黑色購物週」，11月20日起至11月26日限時7天登場，每天都有不同限量折價商品，好市多也將於每天下午五點在台灣好市多 FB 和 IG 粉絲專頁以及下午六點好市多 APP 公佈隔天優惠商品。

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